باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس دادههای دریایی، بیش از ۳۰ شناور نفتی تحت تحریم آمریکا که در ونزوئلا فعالیت میکنند، ممکن است پس از توقیف یک ابرتانکر حامل نفت خام ونزوئلا توسط گارد ساحلی آمریکا، با مجازات واشنگتن مواجه شوند.
این توقیف که روز چهارشنبه توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام شد، اولین مورد مصادره محموله نفتی از ونزوئلا - که از سال ۲۰۱۹ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد - و اولین اقدام شناختهشده دولت ترامپ علیه یک تانکر مرتبط با ونزوئلا از زمان دستور او برای ایجاد تحرکات گسترده نظامی در این منطقه بود.
این اقدام آمریکا، در حالی که ترامپ فشار بر دولت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا را افزایش میدهد، بسیاری از مالکان، اپراتورها و آژانسهای کشتیرانی را در حالت آمادهباش قرار داده است. منابع کشتیرانی گفتند که بسیاری در حال تجدیدنظر درباره حرکت برنامهریزیشده از آبهای ونزوئلا در روزهای آینده هستند.
متخصصان و تحلیلگران میگویند هدفگیری محمولههای با مبدأ ونزوئلا، احتمالاً تأخیرهای کوتاهمدتی در صادرات ایجاد خواهد کرد و ممکن است برخی از مالکان کشتیها را بترساند. واشنگتن پیش از این صادرات نفت ونزوئلا را که توسط واسطهها و در کشتیهای شخص ثالث انجام میشود، قطع نکرده بود.
ونزوئلا این توقیف را «دزدی آشکار» و «عملی دزدان دریایی بینالمللی» توصیف کرد.
ابرتانکر توقیفشده، که توسط یک گروه مدیریت ریسک با نام «اسکیپر» شناسایی شد، بخشی از «ناوگان سایه» کشتیهایی است که نفت تحریمی را به بزرگترین مقاصد خود حمل میکنند. آنها اغلب سیگنال خود را خاموش میکنند یا به طریقی موقعیت خود را پنهان میسازند. از زمان اعمال تحریمهای واشنگتن علیه این کشور عضو اوپک، استفاده از چنین تانکرهایی توسط تجار و شرکتهای کشتیرانی فعال در حمل نفت ونزوئلا به طور فزایندهای افزایش یافته است.
تحریمهای قبلی علیه شناورها یا جریانهای نفتی مرتبط با ونزوئلا، باعث شدهاند تانکرهای بارگیریشده برای هفتهها و حتی ماهها برای اجتناب از درگیریها در انتظار بمانند. بر اساس دادههای جمعآوری شده توسط TankerTrackers.com، روز چهارشنبه بیش از ۸۰ شناور که بارگیری شدهبودند یا در انتظار بارگیری نفت بودند، در آبهای ونزوئلا یا نزدیک سواحل آن حضور داشتند که بیش از ۳۰ فروند از آنها تحت تحریمهای آمریکا قرار داشتند.
بر اساس تحلیل شرکت تخصصی دادههای دریایی «لویدز لیست اینتلیجنس»، ناوگان سایه جهانی شامل ۱۴۲۳ تانکر است که ۹۲۱ فروند از آنها مشمول تحریمهای آمریکا، بریتانیا یا اروپا هستند. این کشتیها معمولاً قدیمی هستند، مالکیت آنها نامشخص است و بدون پوشش بیمهای درجه یک که مطابق با استانداردهای بینالمللی شرکتهای بزرگ نفتی و بسیاری از بنادر باشد، حرکت میکنند.
بر اساس دادههای ردیابی کشتیها، این شناورها عمدتاً نفت تحریمی روسیه، ایران و ونزوئلا را به مقاصد آسیایی حمل میکنند. بسیاری از آنها سفرهای جداگانهای برای حمل نفت ایران یا ونزوئلا و سپس محمولههای روسی انجام دادهاند.
در مورد ونزوئلا، دادههای کشتیرانی و شرکتی نشان میدهند که این کشتیها در بنادری که توسط شرکت دولتی PDVSA اداره میشوند، تحت نامهای جعلی بارگیری میکنند. آنها معمولاً موقعیت خود را تا مدتها پس از عزیمت و هنگام عبور از اقیانوس اطلس به سمت مالزی یا چین پنهان میکنند.
شرکت PDVSA بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.
بر اساس برآوردهای شرکت پیشرو کشتیرانی نفتی «فرانتلاین» مستقر در قبرس، تقریباً ۱۵٪ از ناوگان جهانی تانکرهای خیلی بزرگ نفتکش (VLCC) که میتوانند حداکثر ۲ میلیون بشکه در هر سفر حمل کنند، تحت تحریم قرار گرفتهاند.
در مورد شناورهای تحت کنترل ونزوئلا، آمریکا در سالهای اخیر تقریباً تمام ناوگان PDVSA را به همراه تعداد معدودی تانکر که نفت ونزوئلا را به کوبا - که آن نیز تحت تحریم آمریکاست - حمل میکنند، به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
روسیه و چین، که هر دو نیز به شدت تحت تحریم هستند، سالهاست از راهبردهای مشابهی برای دور زدن این محدودیتها استفاده میکنند.
در نشانهای از موفقیت راهبرد ناوگان تاریک، صادرات نفت ونزوئلا در ماه نوامبر به بیش از ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و واردات نفتای مورد نیاز برای رقیق کردن نفت فوق سنگین آن - عمدتاً از روسیه - با دو برابر شدن به ۱۶۷ هزار بشکه در روز، ذخایر را برای هفتههای آینده افزایش داد.
ونزوئلا و ایران نیز در گذشته برای استفاده از ناوگان خود همکاری کردهاند.
شریک اصلی مشارکت مشترک PDVSA، شرکت «شورون» که مسئول تمام محمولههای نفت خام ونزوئلا به آمریکاست، روز چهارشنبه اعلام کرد این شرکت به طور عادی در حال فعالیت است.
منبع: رویترز