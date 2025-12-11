رئیس پلیس‌راه راهور فراجا گفت:در مسیر سراوان - خاش در استان سیستان و بلوچستان، واژگونی یک دستگاه سواری پژو منجر به فوت ۵ نفر و مصدومیت ۷ مسافر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس‌راه راهور فراجا با اعلام وقوع سانحه مرگبار در محور‌های جنوب شرق کشور گفت: ساعت ۲۰:۲۱ دقیقه شب گذشته (۱۹ آذرماه) در مسیر سراوان – خاش در استان سیستان و بلوچستان، واژگونی یک دستگاه سواری پژو داشتیم که منجر به فوت ۵ نفر در صحنه و مصدومیت ۷ نفر شد.

سردار احمدکرمی‌اسد ادامه داد: این ۱۲ نفر، سرنشینان سواری پژو از اتباع افغانستانی بودند که متأسفانه به‌صورت غیرمجاز و بسیار ناهنجار داخل این خودرو جاسازی شده و راننده به علت بی‌توجهی و سرعت غیرمجاز، توانایی کنترل وسیله را از دست داده، خودرو از جاده خارج و واژگون شد.

به گفته سردار کرمی‌اسد، راننده در محل متواری می‌شود و در صحنه حضور نداشته، اما خودرو ۱۲ سرنشین داشته که ۵ نفر فوت و ۷ نفر نیز مصدوم شدند.

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا با اشاره به پیامد‌های جدی تردد خودرو‌های شوتی افزود: تهدید بزرگی که هم‌اکنون برای محور‌های استان‌های درگیر قاچاق وجود دارد، قاچاق انسان است؛ همان شوتی‌هایی که به حمل و جابه‌جایی غیرمجاز اتباع مبادرت می‌کنند. این موضوع تهدیدی جدی برای ناوگانی است که در این مسیر‌ها تردد می‌کنند.

وی ادامه داد: استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان بیشترین درگیری را با این نوع قاچاق دارند. امیدوارم اطلاع‌رسانی درباره چنین مواردی بتواند نقشی بازدارنده و مؤثر در آگاه‌سازی عموم داشته باشد.

منبع: پلیس راه راهور 

برچسب ها: پلیس راه راهور ، تصادف
خبرهای مرتبط
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
لغزندگی معابر تهران به‌دلیل بارش باران و عدم دید کافی/ رانندگان با احتیاط برانند
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
افغانها مشکل حاد تمام کشورهای جهان
۰
۰
پاسخ دادن
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
آخرین اخبار
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
حملات اخیر رژیم صهیونیستی محیط‌زیست ایران را با بحران مواجه کرده است
ایران و پاکستان در نایروبی بر تقویت و به روزرسانی همکاری‌های محیط زیستی تأکید کردند
منتخب گروه‌های جهادی کشور اعلام شدند
برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق
استاندار تهران: احزاب نقش محوری در مشارکت مردم در انتخابات دارند
بارش برف و باران در محور‌های کوهستانی
هدایت یک کشتی خصوصی به سمت ایران با حکم قضایی
معتمدیان: حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران پس از سال‌ها رهاشدگی وارد فاز عملیاتی شد
محسنی اژه‌ای: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه است و باید مورد حمایت قرار گیرد
خانه‌های کار مشارکتی برای سمن‌ها تا پایان سال راه اندازی می‌شود
پایان طرح زوج و فرد در تهران با توجه به اعلام کارگروه  اضطرار آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی
۵ کشته و ۷ مصدوم در واژگونی خودروی شوتی حامل اتباع