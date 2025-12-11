باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید میکائیلی مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش با اشاره به آغاز هفته پژوهش با شعار سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری، رسانهها را روشنکنندگان مسیر دانش و حلقه اتصال پژوهش و افکار عمومی دانست و بر ضرورت تقویت نقش آنها در توسعه علمی استان تأکید کرد.
او گفت: در دنیای امروز هیچ پیشرفتی بدون پژوهش و هیچ پژوهش مؤثری بدون اطلاعرسانی دقیق و فراگیر ممکن نیست. اصحاب رسانه با پرسشهای هوشمندانه موتور محرک پژوهش و نوآوریاند و ما قدردان زحمات آنها هستیم.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با اشاره به جایگاه علمی فارس گفت:استان فارس بیش از ۱۰۰ مرکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی و حدود ۴۰۰ شرکت دانشبنیان دارد؛ یعنی یکی از مهمترین قطبهای علمی کشور است. اگر رسانهها در معرفی دستاوردها فعالتر عمل کنند، سهم اقتصاد دانشبنیان استان بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
به گفته میکائیلی، امسال نزدیک به ۱۰۰ عنوان برنامه شاخص و عمومی در استان فارس برای هفته پژوهش پیشبینی شده است.
مسئول بسیج علمی فارس با بیان اینکه پژوهش زمانی اثرگذار است که به پروژه کاربردی تبدیل شود، گفت:یکی از مأموریتهای اصلی ما حل مسائل استان است؛ از علوم انسانی تا علوم تجربی و فناوریهای نو. اگر پژوهشها کاربردی شوند، بسیاری از چالشهای استانی در حوزه صنعت، کشاورزی، سلامت و گردشگری قابل حل هستند.
او از رونمایی پوستر رویداد حمایتی سدرا خبر داد و گفت: در سدرا بهصورت تخصصی به شناسایی و توانمندسازی هستههای فناور و تیمهای استارتاپی میپردازیم. فرقی نمیکند فعالیت در حوزه فنیمهندسی باشد یا علوم انسانی؛ هر ایدهای که قابلیت تبدیل شدن به محصول و تجاریسازی داشته باشد، تحت حمایت قرار میگیرد.
مسئول بسیج علمی فارس گفت: خیلی از خانوادهها از خدمات علمی ما اطلاع ندارند. ما طرحهای گستردهای مانند طرح شهید آشتیانی، شهید چمران، باقرالعلوم، طرح علوم انسانی و طرح کسر خدمت سربازی داریم که بسیاری از جوانان استان از آنها استفاده کردهاند. این خدمات حتی به دورافتادهترین روستاهای فارس نیز ارائه میشود.
میکائیلی از تفاهمنامههای متعدد با دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری خبر داد و گفت:اکوسیستم فناوری در فارس رو به بلوغ است. امروز شهرستانها هم صاحب پارک علم و فناوری شدهاند و این یعنی فرصت برابر برای جوانان پژوهشگر در سراسر استان.
او افزود: هلدینگ پیشگامان بسیج آماده است طرحهای فناورانه را تأمین مالی کند. هر فرد یا تیمی که طرح جدی و قابل اجرا داشته باشد، میتواند از حمایتهای مالی و تسهیلاتی این مجموعه استفاده کند.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس خبر داد: دو مرکز رشد در شهرستانهای کازرون و مرودشت بهزودی افتتاح میشود. همچنین یک مجموعه بزرگ دیتا سنتر تا پایان سال رونمایی خواهد شد.