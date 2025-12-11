وزیر امور خارجه روسیه، متحدان اروپایی اوکراین را متهم کرد که به حل ریشه‌ای جنگ علاقه‌ای ندارند و تنها به دنبال یک آتش‌بس موقت برای تجدید قوای ارتش اوکراین هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که متحدان اروپایی اوکراین به حل و فصل «ریشه‌های» جنگ علاقه‌ای ندارند و فقط به دنبال «آتش‌بس و فرجه» برای ارتش اوکراین هستند.

وی در عین حال دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده را ستود و گفت که او «واقعاً به این مسئله پرداخته» و «صادقانه در تلاش است» تا از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک به درگیری پایان دهد.

لاوروف گفت که روسیه به دنبال توافقی است که منجر به «صلحی قوی، پایدار و بلندمدت با تضمین‌های امنیتی برای تمام کشور‌های درگیر شود». او ادعا کرد که در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها و اطلاعات نادرست درباره مذاکرات صلح در جریان است تا «جست‌و‌جو برای راه‌حل‌ها را پیچیده کند».

 وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت که روسیه خواهان توافق بر سر مجموعه‌ای از اسناد برای پشتیبانی از یک معاهده صلح بلندمدت و پایدار در اوکراین همراه با تضمین‌های امنیتی برای تمام طرف‌های درگیر است.

لاوروف گفت: «ما بر یک مجموعه از توافق‌ها برای صلح پایدار و بلندمدت با تضمین‌های امنیتی برای همه کشور‌های درگیر اصرار داریم. گفت‌و‌گو‌های ما با رئیس‌جمهور آمریکا و تیم او دقیقاً بر یافتن یک راه‌حل بلندمدت برای رفع ریشه‌های این بحران متمرکز است.»

منبع: رویترز

