شهر کریمه اهل بیت (س) در سالروز میلاد سراسر نور دخت گرامی پیامبر مکرم اسلام (ص) غرق در نور و سرور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -سلام به نخستین جلوه رحمت، به بانویی که آفرینش در سایه نامش معنا گرفت؛ سلام به الگوی جاودان زن در زمین، به امابیها، به نوری که پایان ندارد؛
سلام به همدل علی(ع)، به همسر ولایت، به مادری که یازده اختر تابناک امامت را در دامان خویش پرورید.
امروز، سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، شهر قم رنگ دیگری دارد؛ شهری که از سپیدهدم، عطر جشن و صلوات در کوچهها پیچیده و حالوهوایی ملکوتی بر آن نشسته است.
سردر خانهها، معابر، مساجد و اماکن مذهبی آذین بستهاند و بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) همچون نگینی درخشان، مرکز شور و شادمانی زائران و مجاوران شده است. مراسم جشن در گوشهگوشه شهر برپاست .
گلآرایی ضریح مطهر بانوی کرامت به مناسبت میلاد حضرت مادر
شیفتگان خاندان عصمت و طهارت،امروز با حضور در حرم کریمه اهل بیت(س)، میلاد بانوی آب و آینه را به بانوی کرامت تبریک میگویند و شهر، در میان صلوات و گل و چراغ، به جشن بزرگ مادرانهای تبدیل شده است.
آیین معنوی خطبهخوانی ویژه بانوان امروز با حضور خادمان خواهر حرم حضرت فاطمه معصومه سلام اللله علیها و سایر اعتاب مقدس و بقاع متبرک و همچنین عموم بانوان زائر و مجاور در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها در نقش دختر، همسر و مادر
حجت الاسلام محمدی کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار ما در تببین جایگاه بانوی دو عالم در نقش دختر گفت:حضرت زهرا (س) نمونه کامل احترام، اطاعت قلبی و همراهی با پدر است. پیامبر اکرم (ص) بارها فرمودند: «فاطمة بضعة منّی»؛ فاطمه پاره تن من است.
او افزود:این تعبیر نشان میدهد که شخصیت ایشان تنها یک دختر مهربان نبود، بلکه وارث معنوی و اخلاقی پیامبر به شمار میرفت.
این کارشناس مذهبی گفت:در نقش دختر، ایشان الگوی تکریم والدین ،همراهی در سختترین شرایط رسالت ،دفاع از حق و حقیقت در کنار پدر بودند.
حجت الاسلام محمدی گفت:در زندگی مشترک با امیرالمؤمنین (ع)، حضرت زهرا (س) نمونهای بیبدیل از همسرداری، مشارکت، صبر و همراهی در مسیر الهی هستند. زندگی ساده، اما سرشار از محبت ایشان، معیار خانواده اسلامی است.
او گفت:ویژگیهای برجسته ایشان در این نقش، تقسیم کار عادلانه و همراهانه با امام علی (ع)، احترام متقابل و گفتوگوی محبتآمیز ،پشتیبانی معنوی و روحی از همسر در مسیر ولایت ، «خانواده را به مدرسه تربیت الهی» تبدیل کردند.
محمدی گفت:در مقام همسری، ایشان الگوی تمام نمای انجام وظایف زناشویی، اطاعت از همسر، ایجاد فضایی سرشار از آرامش در خانه، خیرخواهی و نصیحت گری ایشان، و عدم به خشم آوردن همسر بودند. در تایید نقش همسری حضرت زهرا (س) همین بس که امام علی علیه السلام ایشان را بهترین یاور برای اطاعت خدا و عامل فراموشی و از یاد بردن غصهها و نگرانی هایشان خواندند.
این کارشناس مذهبی ادامه داد:مسئله دیگر، همراهی و دفاع از همسر است که در جای جای زندگی حضرت موج میزد و اوج آن را در جریانات بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام و دفاع ایشان از ولایتمداری امیرالمومنین میتوان دید تا جایی که ایشان جان خود را در برابر ولی خدا ایثار نمودند.
کارشناس دینی گفت:فاطمه زهرا (س) در جایگاه مادر حضرت زهرا (س) مادر امامان معصوم و پرورشدهنده شخصیتهایی، چون امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) هستند. مادری ایشان تنها محبت و عاطفه نبود؛ بلکه تربیت نسلی که ستونهای حق و مقاومت شدند. در این نقش، ایشان الگوی تربیت فرزند بر پایه ایمان و اخلاق ، انتقال ارزشهای الهی و انسانی و پرورش روحیه ایثار، شجاعت و مسئولیتپذیری هستند.
کارشناس دینی گفت:حضرت زهرا (س) در مقام مادر به عنوان منبع عطوفت و مهرورزی، تمام زندگی خود را وقف خدمت به فرزندان میکردند و در تربیت آنان از هیچ کوششی فروگذار نمیکردند. یکی از نمونههای مهرورزی آنان با فرزندان شان را در مواجهه ایشان با بلال میخوانیم، زمانی که بلال از صحابه رسول خدا برای کمک به حضرت زهرا در آرام کردن گریه فرزندانشان شتافتند حضرت به بلال فرمودند: من به کودک مهربانترم. این جمله نشان از اولویت نقش مادری و نسپردن این مسئولیت به دیگری دارد.
او گفت:حضرت زهرا (س) در هر سه نقش، یک الگوی جامع برای زن مسلمان است؛ الگویی که معنویت، عقلانیت، مسئولیتپذیری و کرامت انسانی را در کنار هم نشان میدهد. شخصیت ایشان تنها یک الگوی تاریخی نیست، بلکه نقشه راهی برای خانواده، جامعه و تربیت نسل مؤمن و مقاوم است.