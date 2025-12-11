به گفته رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری، در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ تخت سوختگی در کشور کمبود داریم.

باشگاه خبرنگاران؛ حمید جنیدی‌مقدم - مصطفی ده مرده‌ئی، رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در سیزدهمین کنگره کشوری سوختگی گفت: الان ۹۰ درصد از سوختگی‌ها به دلیل عدم رعایت موازین ایمنی در کشور است. در بین کودکان سوختگی با آب جوش و در سنین بالاتر سوختگی بر اثر حوادث ناشی از کار در بین افراد رخ می‌دهد.

به گفته وی، الان در حدود ۲۰۰۰ تخت سوختگی در کشور کمبود داریم و موضوع مهم‌تر استاندارد نبودن تخت‌های سوختگی است.

وی بیان کرد: اکنون تعداد پرستاران بخش سوختگی کم است و باید کمبود پرستار جبران شود. به طور متوسط درمان هر درصد سوختگی ۱۲ میلیون تومان در بخش‌های دولتی هزینه در پی دارد. 

ده مرده‌ئی تاکید کرد: اعمال تحریم‌های ظالمانه سبب شده تا به‌روزرسانی و خرید تجهیزات در حوزه سوختگی دچار مشکلات شود.

در ادامه مراسم، طیب قدیمی، رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره گفت: سوختگی در کمترین زمان در بین افراد رخ می‌دهد و تماس با یک جسم داغ با درجه حرارت ۱۰۰ درجه سبب بروز سوختگی نوع سوم می‌شود.

به گفته وی، هوش مصنوعی برای درمان سوختگی، ترمیم سوختگی، پیشگیری و فرهنگ سازی کمک حال است. افرادی که دچار سوختگی شده‌اند، ۱۰ درصد نیاز به بستری دارند و از این آمار ۱۰ درصد نیازمند مداخلات جراحی، عمل‌های زیبایی و عمل‌های پلاستیک خواهند شد.

طیب قدیمی تاکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در تمام کشورهای دنیا با سرعت زیاد در حال انجام است و ایران هم در حوزه‌های مختلف از جمله کاربرد هوش مصنوعی در درمان سوختگی باید پیشگام باشد.

وی تصریح کرد: درمان‌های غیر علمی که پایه علمی و آکادمیک ندارد، سبب بروز عوارض مختلف شده و درمان بیماری سوختگی را به تاخیر خواهد انداخت. 

وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تعدادی از مصدومان دچار سوختگی به بیمارستان سوختگی منتقل و درمان شدند.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی باعث عملکرد بهتر متخصصان می‌شود.

برچسب ها: سوختگی بدن ، سوختگی چشم
خبرهای مرتبط
ادیب حسامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
محدودیت‌های حرکتی مادام العمر ثمره هیجانات آنی در چهارشنبه سوری
کمک‌های اولیه برای درمان سوختگی در چهارشنبه سوری/ چگونه انواع سوختگی را درمان کنیم؟
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سوختگی سه نوجوان حین ساختن مواد محترقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوشابه‌های گازدار هیچ نقشی در بهبود حالت تهوع ندارند
آخرین اخبار
نوشابه‌های گازدار هیچ نقشی در بهبود حالت تهوع ندارند
راه‌اندازی ۷ دستگاه سیکلوترون برای تأمین رادیودارو‌های کشور
آغاز اجرای نسخه جدید پزشکی خانواده با اصلاحات مالی و الکترونیک در پنج شهرستان
نسل امروز دانشجو انتظار گفت‌وگوی اقناعی دارد/ انتقال دانش باید پویا و تعاملی باشد
درمان هر درصد سوختگی ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد/ کمبود ۲۰۰۰ تخت سوختگی