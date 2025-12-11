به گفته رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری، در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ تخت سوختگی در کشور کمبود داریم.

باشگاه خبرنگاران؛ حمید جنیدیمقدم - مصطفی ده مردهئی، رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در سیزدهمین کنگره کشوری سوختگی گفت: الان ۹۰ درصد از سوختگیها به دلیل عدم رعایت موازین ایمنی در کشور است. در بین کودکان سوختگی با آب جوش و در سنین بالاتر سوختگی بر اثر حوادث ناشی از کار در بین افراد رخ میدهد.
به گفته وی، الان در حدود ۲۰۰۰ تخت سوختگی در کشور کمبود داریم و موضوع مهمتر استاندارد نبودن تختهای سوختگی است.
وی بیان کرد: اکنون تعداد پرستاران بخش سوختگی کم است و باید کمبود پرستار جبران شود. به طور متوسط درمان هر درصد سوختگی ۱۲ میلیون تومان در بخشهای دولتی هزینه در پی دارد.
ده مردهئی تاکید کرد: اعمال تحریمهای ظالمانه سبب شده تا بهروزرسانی و خرید تجهیزات در حوزه سوختگی دچار مشکلات شود.
در ادامه مراسم، طیب قدیمی، رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره گفت: سوختگی در کمترین زمان در بین افراد رخ میدهد و تماس با یک جسم داغ با درجه حرارت ۱۰۰ درجه سبب بروز سوختگی نوع سوم میشود.
به گفته وی، هوش مصنوعی برای درمان سوختگی، ترمیم سوختگی، پیشگیری و فرهنگ سازی کمک حال است. افرادی که دچار سوختگی شدهاند، ۱۰ درصد نیاز به بستری دارند و از این آمار ۱۰ درصد نیازمند مداخلات جراحی، عملهای زیبایی و عملهای پلاستیک خواهند شد.
طیب قدیمی تاکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در تمام کشورهای دنیا با سرعت زیاد در حال انجام است و ایران هم در حوزههای مختلف از جمله کاربرد هوش مصنوعی در درمان سوختگی باید پیشگام باشد.
وی تصریح کرد: درمانهای غیر علمی که پایه علمی و آکادمیک ندارد، سبب بروز عوارض مختلف شده و درمان بیماری سوختگی را به تاخیر خواهد انداخت.
وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تعدادی از مصدومان دچار سوختگی به بیمارستان سوختگی منتقل و درمان شدند.
وی ادامه داد: هوش مصنوعی باعث عملکرد بهتر متخصصان میشود.