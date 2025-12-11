باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌ها، پس از مخالفت گسترده کشور‌های عربی و اسلامی با انتصاب تونی بلر به دلیل نقش وی در جنگ عراق و نگرانی از به حاشیه رفتن منافع فلسطینیان، واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های جایگزین است.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داده که نیکولای ملادینوف، دیپلمات ۵۳ ساله بلغاری که سابقه خدمت به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه (۲۰۱۵-۲۰۲۰) و نماینده این سازمان در عراق را دارد، به عنوان نامزد اصلی جدید معرفی شده است.

ملادینوف که در حال حاضر ریاست آکادمی دیپلماتیک ابوظبی را برعهده دارد، به واسطه تجربه گسترده در منطقه و نقش میانجی‌گرانه در جلوگیری از تشدید درگیری‌های اسرائیل و حماس شناخته می‌شود.

این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که بلر به دلیل نزدیکی به اسرائیل و عدم توجه کافی به مواضع فلسطینیان مورد انتقاد بود، در حالی که ملادینوف از اعتماد نسبی هر دو طرف برخوردار توصیف شده است.

