میدری با تاکید بر استفاده از تمام توان دولت برای حمایت از ورزش کارگری، گفت: پیگیری اصلاح قانون مالیات با هدف حمایت ورزش کارگری مدنظر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه در آیین اختتامیه ورزش کارگری بانوان استان سمنان در شاهرود با اشاره به نشستی با حضور رییس جمهور برای بزرگداشت روز زن و مقام مادر که در آن به استعدادهای ورزشی بانوان کشور اشاره شد، افزود: زنان ایران سال گذشته ۳۳۵ بار در دنیا مدال گرفتند و پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند.

وی ادامه داد: خواهران منصوریان از زنان افتخارآفرین ایران دارنده بیشترین مدال طلا در یک رشته ورزشی در تمام دنیا هستند و حتی از مردها هم بیشتر، و خانم کوهنورد و پزشک ایرانی، تنها پزشک عضو کوهنوردان جهان است که ارتفاع هشت هزار متر را فتح کرد و این نشان می‌دهد که هیچ قله‌ای برای زنان ایرانی غیرقابل فتح نیست.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح قانون مالیات برای کمک به ورزش کارگری به خصوص ورزش کارگری در بخش بانوان در دستور کار قرار خواهد گرفت تا حامی ورزشکاران کارگر خانم باشیم.

وی با بیان اینکه ورزش هم کمک کننده بار سنگینی است که زنان در منزل و کار دارند، ابراز کرد: ورزش می‌تواند مشکلاتی که کار در منزل و واحدهای اقتصادی برای کارگران و به خصوص بانوان ایجاد کند، برطرف سازد.

میدری با بیان اینکه هر وقت زنان یک جامعه‌ای به یک مساله روی بیاورند از جمله ورزش، مطمئن خواهیم بود که فرزندان بیشتری در این کشور، ورزشکار خواهند شد، تاکید کرد: ساختن نسل پویا و ورزشکار از برکات ورزش بانوان است.

وی با بیان اینکه توسعه ورزش کارگری زنان یک وظیفه است، افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در بدنه دولت از همه ظرفیت‌ها در تحقق این راهبرد استفاده می‌شود.