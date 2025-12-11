باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی در این پیام که توسط معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» قرائت شد، جوانان را نیروی زنده و پیش‌برنده جامعه دانست و گفت: شور، خلاقیت و نگاه تازه آنان به مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی معنا می‌بخشد.

در بخشی از این پیام آمده است: عکاسی، هنر حقیقت و احساس را در چشم برهم‌زدنی ماندگار می‌سازد و یکی از روشن‌ترین ابزار‌های روایت نگاه جوانان است.

وزیر ارشاد در ادامه با اشاره به گستره مشارکت در این جشنواره تأکید کرد: وقتی دستگاه‌های مختلف کشور در یک مسیر فرهنگی و اجتماعی مشترک قرار می‌گیرند، می‌توانند رویداد‌هایی را خلق کنند که جنبه‌های گوناگون فرهنگ و هنر را با موضوعات پر اهمیت اجتماعی پیوند دهد.

صالحی این هم‌افزایی را گامی مهم در تقویت هویت و مواجهه با پدیده‌های اجتماعی دانست که بستر‌های تازه‌ای برای حضور جوانان در عرصه‌های مختلف فراهم می‌آورد.

وی در این پیام ضمن تقدیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اهتمام به فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در حوزه مسئولیت اجتماعی، ابراز امیدواری کرد: امید دارم جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان به بستری جهانی برای کشف استعدادها، تقویت امید و پیوند میان هنر و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شود.

وزیر ارشاد از برگزارکنندگان و همراهان رسانه‌ای این رویداد نیز تشکر کرد.

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» با هدف استفاده از زبان هنر برای پرداختن به موضوعات مهم اجتماعی از جمله جوانی جمعیت، در تربت‌حیدریه در حال برگزاری است.