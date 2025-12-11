باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) روز پنجشنبه در آیین اختتامیه رویداد ملی «جهش یاس» در مشهد همزمان با میلاد حضرت فاطمه (س) افزود: ایجاد مشاغل خانگی و توسعه کسب‌وکار‌های کوچک تا فعالیت در امدادرسانی و تشکیل زندگی مستقل از موفقیت‌های این دختران است.

وی بیان کرد: این مسیر باید با قدرت ادامه یابد و ما نیز وظیفه داریم با همکاری هلال‌احمر و نهاد‌های فرهنگی، زمینه رشد بیشتر این دختران را فراهم کنیم.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز گفت: طرح «جهش یاس» یکی از طرح‌های موفق توانمندسازی و نقش آفرینی دختران در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و امدادی این نهاد است.

حجت الاسلام مهدی متقی فر با اشاره به راه‌اندازی تشکل‌های دخترانه طرح یاس در هر ۳۱ استان کشور افزود: «این تشکل‌ها به‌زودی می‌توانند بخش مهمی از امور فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد را به صورت مردمی بر عهده بگیرند.

وی تقویت فعالیت‌ها از مسیر برون‌سپاری و اعتماد به ظرفیت جوانان را سیاست اصلی کمیته امداد عنوان و بیان کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۵ تعداد بیشتری از دختران وارد این شبکه شوند و مسئولیت‌های فرهنگی را به شکل گسترده‌تری ادامه دهند.

مدیر عامل مؤسسه «راه روشن» نیز در این مراسم دختران طرح یاس را «نماد توانمندی و ایثار نسل جوان» دانست و گفت: امروز این دختران خود معلمان ایثار هستند و در بسیاری از استان‌ها نقش مهمی در امدادگری، مدیریت خانواده و فعالیت‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام محمد شعبانی با اشاره به تشکیل تشکل‌های مردم‌نهاد یاس افزود: این تشکل‌ها قرار است بخشی از امور فرهنگی، اجتماعی و حتی طرح‌های امدادی را بر عهده بگیرند و این یعنی حرکت در مسیر مردمی‌سازی نهاد‌های اجتماعی.

وی همچنین به نمونه‌هایی از موفقیت دختران طرح یاس اشاره و خاطر نشان کرد: از دختر فعال خراسانی که جان پنج نفر را نجات داده تا کسانی که وارد عرصه کسب‌وکار و امدادگری شده‌اند، اکنون از نیرو‌های فعال هلال‌احمر به شمار می‌روند.