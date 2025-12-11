باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در یک حادثه در محل ساخت کتابخانه در شهر گوانگجو کره جنوبی، یک کارگر جان باخت و دو نفر دیگر مفقود شده‌اند و احتمال می‌رود زیر آوار مدفون شده باشند. این حادثه روز پنجشنبه به دنبال فروپاشی یک سازه آهنی در محل ساخت‌وساز رخ داده است.

به گفته مقامات آتش‌نشانی، یک نفر چهارم نیز در محل به دام افتاده و تیم‌های امدادی در حال تلاش برای آزادسازی این کارگر هستند.

مقامات در یک جلسه توجیهی به خبرنگاران اعلام کردند که این فروپاشی در حین عملیات ریختن بتن در محل ساخت‌وساز اتفاق افتاده است.

منبع: رویترز