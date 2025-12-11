فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت:شکارچی متخلف پیش از شروع به شکار در تالاب مره قم دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا عابدی مقدم، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: محیط بانان در جریان گشت و پایش تالاب شکار ممنوع مره، پس از مشاهده یک شکارچی متخلف، بلافاصله برای دستگیری وی اقدام کردند. 

وی با بیان اینکه خوشبختانه این متخلف زیست محیطی پیش از شروع به شکار دستگیر شد، خاطرنشان کرد: از این شکارچی غیربومی، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد. 

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم در پایان تصریح کرد: بر اساس قوانین و ضوابط، هرگونه شکار و صید جانوران وحشی، در مناطق تحت مدیریت و غیر آن ممنوع می‌باشد و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود. 

منبع:روابط عمومی محیط زیست قم

برچسب ها: شکارچی متخلف ، تالاب مره
خبرهای مرتبط
شکارچی متخلف در دام محیط بانان استان قم
دستگیری شکارچی سابقه دار در قم
تالاب مره قم میزبان پرندگان مهاجر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حال و هوای بارانی حرم حضرت معصومه(س)+فیلم
تکذیب تعطیلی یک‌هفته‌ای مدارس استان قم
نظارت بر ترازو در آستانه شب یلدای قم
آخرین اخبار
نظارت بر ترازو در آستانه شب یلدای قم
تکذیب تعطیلی یک‌هفته‌ای مدارس استان قم
حال و هوای بارانی حرم حضرت معصومه(س)+فیلم
رتبه اول کشوری قم در غربالگری آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان
آزادی ۲۰ زندانی واجد شرایط در کهک
دشمن به دنبال شکاف میان مردم و روحانیت است
نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی فرمانداری قم به بهره‌برداری رسید
بوکسور قمی بر سکوی قهرمانی کشور ایستاد
امشب، بارش باران استان قم را فرا می‌گیرد
همایش بزرگداشت آیت الله یزدی در قم برگزار شد
تأکید حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی بر ضرورت کاربردی‌سازی آموزه‌های قرآن در زندگی مردم
دستگیری شکارچی متخلف در تالاب مره
طرح «نوجوان اشراق» و «رهبران جوان رسانه» آغاز شد
تجهیز پاکبانان قمی به لباس‌های روشن و چراغ‌های LED چشمک‌زن
درخشش پینگ‌پنگ باز قمی در رقابت‌های بین المللی عربستان
تولد ۵۰ کودک سالم از مادران اچ آی وی مثبت در قم
قم شادمان طلوع یاس نبوی / جایگاه حضرت زهرا(س) در نقش دختر، همسر و مادر