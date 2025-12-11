فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت:شکارچی متخلف پیش از شروع به شکار در تالاب مره قم دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا عابدی مقدم، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: محیط بانان در جریان گشت و پایش تالاب شکار ممنوع مره، پس از مشاهده یک شکارچی متخلف، بلافاصله برای دستگیری وی اقدام کردند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این متخلف زیست محیطی پیش از شروع به شکار دستگیر شد، خاطرنشان کرد: از این شکارچی غیربومی، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم در پایان تصریح کرد: بر اساس قوانین و ضوابط، هرگونه شکار و صید جانوران وحشی، در مناطق تحت مدیریت و غیر آن ممنوع می‌باشد و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.

منبع:روابط عمومی محیط زیست قم