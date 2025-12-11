معاون توانیر گفت: از صنایع انرژی‌بر خواست به تکلیف خود بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌داد در نشست هماهنگی اجرای پروژه‌های گذر از اوج بار ۱۴۰۵ از طریق ارتباط برخط با مدیران عامل شرکت‌های برق‌منطقه‌ای، از صنایع انرژی‌بر متصل به شبکه‌های توزیع و انتقال برق خواست جهت بهره‌مندی از برق پایدار در ایام اوج بار سال آتی، نسبت به اجرای تکلیف ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به مدار آوردن نیروگاه در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصریح قانونی از انتهای امسال تعهدی برای تأمین برق این صنایع در ایام اوج مصرف وجود ندارد و صنایعی که از روند احداث نیروگاه جا مانده‌اند یا نیروگاه در حال ساخت آنها تا سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد، برای بهره‌مندی از برق پایدار در ایام اوج بار، از ظرفیت پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق همچنین تامین برق از تابلو‌های برق سبز و برق آزاد، استفاده کنند.

فعالیت بیش از ۱۲۰۰ صنعت انرژی بر

معاون توانیر با اشاره به فعالیت بیش از ۱۲۰۰ مگاوات صنعت انرژی‌بر شامل صنایع فولاد، سیمان و آلومینیم در بخش توزیع، به صنایع فعال در این بخش ادامه داد: تکالیف ماده ۴ برای صنایع انرژی بر بخش توزیع همانند صنایع مرتبط با شرکت‌های برق‌منطقه‌ای لازم الاجراست و لازم است از طریق جلسات مشترک بهره‌برداری و شورای پایایی پیگیری شود.

اله داد از بهبود ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی نسبت به سال قبل خبر داد و ابراز امیدواری کرد: باوجود محدودیت سوخت گاز در زمستان، شرایط تامین سوخت نیروگاهی، نسبت به سال گذشته بهبود یابد.

وی از شرکت‌های برق منطقه‌ای خواست چنانچه طبق برنامه‌ریزی درست در مورد قرارداد‌های نگهداری و تعمیرات شبکه، نسبت به تهیه اسناد فنی و تشریفات مناقصه در زمان مناسب اقدام و اطمینان حاصل کنند، از این حیث چالشی به لحاظ فنی، اجرایی و عملیاتی برای نگهداری شبکه ایجاد نمی‌شود.

معاون توانیر با اشاره به پروژه‌های مختلف در بخش مدیریت مصرف، نتایج این اقدامات را در صورت کاهش بار پایه شبکه منجر به نتیجه دانست.

در ادامه مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر شرایط سال‌های اخیر را با وارد آمدن فشار مضاعف به بخش بهره‌برداری همراه دانست.

مجتبی علیرضاپور با اشاره به تعیین پروژه‌های اولویت‌دار اصلاح و بهینه‌سازی، عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای در این عرصه را با هدف حفظ ظرفیت و دارایی‌های موجود شبکه عنوان کرد.

در این نشست که با ارایه گزارش عملکرد پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی برای گذر از اوج بار ۱۴۰۴ در بخش‌های مختلف خطوط و پست‌های انتقال و تجهیزات حفاظت و کنترل همراه بود، افزایش اعتبار پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی حیاتی و در نظر گرفتن اعتبار بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد ریال برای این بخش مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین متوسط عملکرد ۷ ماه نخست پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه در سال جاری مورد بررسی و بیان نظرات قرار گرفت. در مورد طرح ALC نیز عنوان شد: رله‌های مدیریت بار صنایع برای ۸۶ مشترک صنعتی اجرا شده و ۳۳ مشترک دیگر هم برای تجهیز و نصب این سیستم انتخاب شدند که انتظار می‌رود طی مهلت تعیین شده پایان امسال، اجرا شود.

این جلسه با بررسی وضعیت احداث واحد‌های نیروگاهی تجدیدپذیر در مجاورت پست‌های انتقال و فوق توزیع برق، وضعیت اجرای پروژه‌های حیاتی اصلاح و بهینه‌سازی گذر از اوج بار ۱۴۰۵ و وضعیت کنترل و رویت پذیری فیدر‌های خازنی و مصرف داخلی از سوی معاونت انتقال و تجارت خارجی و بررسی وضعیت طرح‌های حیاتی گذر از اوج بار ۱۴۰۵ و بررسی وضعیت نیروگاه‌های تولید پراکنده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر همراه بود.

