تصور کنید در خیابانهای سنگفرششده تفلیس قدم میزنید؛ شهری که در ۲ سوی رودخانه کورا گسترده شده و ترکیبی از معماری اروپایی و آسیایی و حالوهوای قفقازی را در خود جای داده است. از تماشای خانههای چوبی رنگارنگ روی تپههای ناریکالا گرفته تا قدم زدن در میدان آزادی، همهچیز در تفلیس، شما را به کشف فرهنگ، تاریخ و طعمهای متفاوت دعوت میکند.
اما پیش از آنکه بلیط خود را رزرو کنید، مهمترین پرسش این است: کجا اقامت کنیم؟
برای بسیاری از گردشگران ایرانی، رزرو هتل خارجی فقط به لوکس بودن یا قیمت مناسب محدود نمیشود؛ بلکه عواملی مثل دسترسی به رستورانهای حلال، نزدیکی به مراکز خرید، امکانات رفاهی و فضای خانوادگی نیز اهمیت زیادی دارد.
در این مقاله، با نگاهی دقیق، بهسراغ محبوبترین و کارآمدترین هتلهای تفلیس رفتهایم تا در سفر به این شهر زیبا، محل اقامتتان را آسانتر انتخاب کنید.
منبع عکس: وبسایت Booking.ir. عکاس: نامشخص
اگر اهل پیادهروی در کوچهپسکوچههای قدیمی، تماشای معماری کلاسیک و زندگی شبانه زنده تفلیس هستید، منطقه تفلیس قدیم (Old Tbilisi) و اطراف میدان آزادی (Freedom Square)، بهترین گزینه برای اقامت شما است. با اقامت در این منطقه، دسترسی مطلوبی به بیشتر جاذبههای گردشگری مانند خیابان روستاولی، قلعه ناریکالا، پل صلح و حمامهای سولفور خواهید داشت. در ادامه، به معرفی هتلهای پرطرفدار در منطقه مرکزی تفلیس میپردازیم.
هتل ماریوت تفلیس، هتلی ۵ ستاره در مرکز شهر است که در نزدیکی میدان آزادی قرار دارد. این هتل دارای ۱۲۷ واحد اقامتی است و خدمات و امکاناتی ازجمله عایق صوتی، جکوزی، مینیبار، صندوق امانات، رستوران با منو بینالمللی، سالن بدنسازی، سالن تشریفات، اجرای زنده موسیقی، کرایه دوچرخه، پارکینگ، خدمات خشکشویی و بیزنسسنتر را به مهمانان خود ارائه میدهد.
با اقامت در هتل ماریوت تفلیس میتوانید بهراحتی به مکانهای تفریحی و گردشگری ازجمله پل صلح، قلعه ناریکالا، پارک آبی جینو پارادایس، بازار درای بریج و ایستگاه مترو میدان آزادی (Liberty Square) دسترسی داشته باشید.
هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس از دیگر هتلهای ۵ ستاره نزدیک میدان آزادی است که با اقامت در آن میتوانید تنها با ۱۰ دقیقه پیادهروی به منطقه تفلیس قدیم دسترسی پیدا کنید. این هتل خدمات و امکاناتی ازجمله اینترنت رایگان، صبحانه رایگان، مینیبار، رستوران با منو غذاهای سنتی و بینالمللی، کافیشاپ، باشگاه ورزشی، پارکینگ، بیزنسسنتر، استخر، سولاریوم، ترانسفر فرودگاهی و خدمات آرایشی دارد.
با اقامت در هتل رادیسون بلو ایوریا تفلیس میتوانید بهراحتی به مکانهایی چون معبد متاتسمیندا، پل صلح، قلعه ناریکالا، مرکز خرید ناریکالا و ایستگاه مترو روستاولی (Rustaveli) دسترسی داشته باشید.
اگر قصد دارید سفری طولانیتر یا مقرونبهصرفهتر داشته باشید، تفلیس پر از هتلهای میانرده و هاستلهای تمیز و امن است. مناطق اطراف خیابان آوِلاباری (Avlabari) یا ایسانی (Isani)، انتخابی محبوب میان گردشگران ایرانی هستند. در ادامه، به معرفی هتلهای اقتصادی تفلیس میپردازیم.
هتل فلاور تفلیس یکی از بهترین هتلهای میانرده در نزدیکی رود کورا است. اتاقهای دنج، صبحانه کامل و قیمت منطقی باعث شده است این هتل میان مسافران ایرانی محبوب باشد. اقامت در هتل فلاور با فضایی خانوادگی و دسترسی مناسب به میدان آزادی و ایستگاه مترو، گزینهای مناسب برای سفرهای چندروزه اقتصادی است.
هتل فلاور، امکانات و خدماتی ازجمله خشکشویی، صبحانه رایگان، پذیرش ۲۴ ساعته، اینترنت رایگان، ترانسفر فرودگاهی و پارکینگ را برای مسافران خود فراهم کرده است.
منبع عکس: Google Map. عکاس: Levan Giorgadze
اگر میخواهید تجربهای اجتماعی در محل اقامت خود در تفلیس داشته باشید، هاستل فابریکا را از دست ندهید. این هاستل که بهصورت خلاقانه در ساختمان بازسازیشده کارخانهای قدیمی طراحی شده است، از محبوبترین گزینهها برای اقامت اقتصادی و طولانیمدت در تفلیس به شمار میرود.
هاستل فابریکا دارای خدمات و امکاناتی ازجمله اینترنت رایگان، خشکشویی، صبحانه، دستگاه خودپرداز، سالن آرایش، کافیشاپ و ترانسفر فرودگاهی است.
برای پیدا کردن هتلهای اقتصادی و مناسب اقامت بلندمدت در تفلیس، میتوانید بهراحتی وارد وبسایت بوکینگ ای ار شوید و به مقایسه و بررسی قیمتها، امکانات، خدمات و دسترسیهای هتل موردنظر خود بپردازید.
منبع عکس: وبسایت Booking.ir. عکاس: نامشخص.
تفلیس هتلهای لوکس ۵ ستاره بسیاری دارد؛ این هتلها برای اقامت افرادی مناسباند که بهدنبال آسایش و رفاه بیشتر هستند. هتلهای لوکس تفلیس با استانداردهای جهانی فعالیت میکنند و بیشتر در مناطق مرتفع یا نزدیک رودخانه قرار دارند. در ادامه، برخی از هتلهای لوکس تفلیس را معرفی میکنیم.
هتل پولمن اکسس تاورز تفلیس از هتلهای لوکس و ۵ ستاره تفلیس است. این هتل با ۲۲ طبقه و ۲۱۸ اتاق، خدمات و امکاناتی ازقبیل رستوران با منو بینالمللی، استخر، باشگاه ورزشی، اجرای زنده موسیقی، بیزنسسنتر، خدمات خشکشویی، پارکینگ و صبحانه دارد.
هتل ریور ساید تفلیس از هتلهای لوکس و ۵ ستاره مشرف به رودخانه کورا است. این هتل دارای ۵ طبقه و ۲۴ اتاق است و خدمات و امکاناتی ازجمله رستوران، صبحانه رایگان، بوفه کودک، ترانسفر فرودگاهی، مینیبار، کرایه خودرو و بیزنسسنتر را به مهمانان خود ارائه میدهد.
با افزایش سفر ایرانیان به گرجستان در سالهای اخیر، بسیاری از هتلها تلاش کردهاند تا امکانات خود را با نیازهای گردشگران ایرانی هماهنگ کنند. برخی از ویژگیهایی که معمولا موردتوجه مسافران ایرانی قرار میگیرد، عبارتاند از:
اگر ویژگیهای مطرحشده برای شما اولویت دارند، پیشنهاد میکنیم هنگام رزرو هتل تفلیس، در بخش توضیحات به نظرات سایر مسافران ایرانی توجه کنید تا انتخاب بهتری داشته باشید.
منبع عکس: وبسایت Wikipedia. عکاس: نامشخص
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت هتل در تفلیس، زمان سفر به این شهر است. در فصل بهار و اوایل تابستان (بهویژه اردیبهشت تا تیر)، تفلیس پر از گردشگر میشود و قیمتها افزایش مییابد. اگر بهدنبال نرخهای مناسبتر برای اقامت در تفلیس هستید، فصل پاییز (مهر تا آبان) و زمستان (بهجز تعطیلات کریسمس) زمانهایی ایدئال برای سفر به این شهر و رزرو اقامتگاه در آن به شمار میروند.
بهتر است برای یافتن بهترین قیمتهای هتل، رزرو زودهنگام انجام دهید؛ رزرو هتل تا ۲ ماه قبل از تاریخ سفر میتواند تفاوت چشمگیری در قیمت ایجاد کند.
به گزینههای قابلاسترداد توجه کنید تا در صورت تغییر برنامهتان، جریمهای پرداخت نکنید.
اگر قصد دارید اقامتی طولانی در تفلیس داشته باشید، میتوانید با هتل تماس بگیرید و درخواست تخفیف هفتگی بدهید؛ بسیاری از هتلها برای اقامتهای بیش از ۷ شب، قیمت ویژه ارائه میدهند.
تفلیس شهری است میان سنت و مدرنیته؛ جایی که هر گوشه آن، داستانی تازه برای کشف دارد. از کوچههای قدیمی و بازارهای محلی تا برجهای شیشهای مدرن، تجربه سفر به این شهر بدون انتخاب محل اقامت مناسب کامل نخواهد بود.
اگر به موقعیت مکانی اقامتگاه اهمیت میدهید، هتلهای اطراف میدان آزادی تفلیس بهترین گزینه هستند. برای سفرهای اقتصادی، هتلهای میانرده در مناطق ایسانی و آولاباری انتخابهای هوشمندانهای به شمار میروند و اگر بهدنبال آسایش بیشتر هستید، هتلهای لوکس را انتخاب کنید.
در نهایت، به یاد داشته باشید که زمان رزرو هتل و انتخاب آگاهانه از میان گزینههای موجود در پلتفرمهای معتبر، میتواند تفاوت زیادی در کیفیت سفر و تجربه اقامت شما ایجاد کند.