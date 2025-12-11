باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در آیین تجلیل از کتابخوانان هریس با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه گفت:کتاب مهمترین ابزار رشد فکری و فرهنگی هر جامعه است و هر اندازه که مردم به مطالعه روی بیاورند جامعه پویا‌تر و آینده‌دارتر خواهد بود.

وی افزود:پیشرفت کشور زمانی رقم می‌خورد که خانواده‌ها و مدارس به کتابخوانی بها دهند و نسل جوان را با فرهنگ مطالعه همراه کنند.

گفتنی است در پایان این برنامه یک موسسه نیکوکاری در جهت حمایت از توسعه خدمات فرهنگی قول مساعد خرید یک دستگاه کامیونت برای کتابخانه سیار شهرستان هریس را به کتابخانه عمومی اعلام کرد.