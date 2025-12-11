بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت ترامپ قصد دارد یک ژنرال دوستاره آمریکایی را به عنوان فرمانده «نیروی تثبیت بین‌المللی» در غزه منصوب کند تا رهبری این نیرو را که بر اساس قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل تشکیل خواهد شد، بر عهده گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری آکسیوس با استناد به دو مقام آمریکایی و دو مقام اسرائیلی، دولت ترامپ قصد دارد یک ژنرال دوستاره آمریکایی را به فرماندهی «نیروی تثبیت بین‌المللی» در غزه منصوب کند.

رویترز نتوانسته است بلافاصله این گزارش را تأیید کند.

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۷ نوامبر به تصویب رسید، تشکیل یک «هیئت صلح» و همکاری کشور‌ها با آن برای ایجاد یک نیروی موقت تثبیت بین‌المللی در غزه را مجاز دانسته است.

به گزارش آکسیوس، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل که این هفته از اسرائیل بازدید کرده، به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و دیگر مقامات اسرائیلی گفته که دولت ترامپ قصد دارد نیروی تثبیت بین‌المللی را رهبری کرده و یک ژنرال دوستاره را به عنوان فرمانده آن منصوب کند.

کاخ سفید و پنتاگون بلافاصله به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود اوایل سال آینده میلادی در مورد ترکیب رهبران جهانی حاضر در «هیئت صلح غزه» اطلاع‌رسانی شود.

این قطعنامه که توسط آمریکا تهیه شده، هیئت صلح را به عنوان یک نهاد مدیریت انتقالی توصیف می‌کند که «چارچوب و هماهنگی مالی برای بازسازی غزه» را مطابق با طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان جنگ با گروه حماس تعیین خواهد کرد.

منبع: اکسیوس

برچسب ها: آتش بس در غزه ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
آخرین اخبار
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
اوکراین مدعی حمله پهپادی به دکل نفتی روسیه در دریای خزر شد
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
لاوروف: روسیه خواهان مجموعه اسنادی برای توافق صلح بلندمدت با اوکراین است
مه پرواز‌ها را در فرودگاه بغداد به طور موقت متوقف کرد
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
موج انصراف کشور‌ها از مسابقات یوروویژن به ایسلند رسید
زلنسکی از احتمال پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک خبر داد
سازمان ملل: اسرائیل به گشت صلح‌بانان در لبنان شلیک کرد
ترامپ و نتانیاهو در مارالاگو دیدار می‌کنند
مذاکرات بر سر اسناد کلیدی حل و فصل اوکراین به هیچ وجه تمام نشده است
ریزش دو ساختمان در مراکش دست‌کم ۲۲ کشته بر جای گذاشت
نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر گرانی مواد غذایی می‌دانند
یونسکو رسما آشپزی ایتالیایی را به عنوان یک نماد فرهنگی به رسمیت شناخت
رهبر انصارالله: صهیونیست‌ها هزاران زن مسلمان را در فلسطین به شهادت رسانده‌اند
زلزله ۶.۵ ریشتری منطقه هوکایدو در ژاپن را لرزاند
زلنسکی: اوکراین و آمریکا در مورد بازسازی پس از جنگ بحث خواهند کرد
۳۰ ثانیه طلایی سارقان جواهرات: گزارش رسمی فرانسه از شکست امنیتی بزرگ در موزه لوور
حماس طرح‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل را محکوم کرد