باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری آکسیوس با استناد به دو مقام آمریکایی و دو مقام اسرائیلی، دولت ترامپ قصد دارد یک ژنرال دوستاره آمریکایی را به فرماندهی «نیروی تثبیت بینالمللی» در غزه منصوب کند.
رویترز نتوانسته است بلافاصله این گزارش را تأیید کند.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۷ نوامبر به تصویب رسید، تشکیل یک «هیئت صلح» و همکاری کشورها با آن برای ایجاد یک نیروی موقت تثبیت بینالمللی در غزه را مجاز دانسته است.
به گزارش آکسیوس، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل که این هفته از اسرائیل بازدید کرده، به بنیامین نتانیاهو نخستوزیر و دیگر مقامات اسرائیلی گفته که دولت ترامپ قصد دارد نیروی تثبیت بینالمللی را رهبری کرده و یک ژنرال دوستاره را به عنوان فرمانده آن منصوب کند.
کاخ سفید و پنتاگون بلافاصله به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار میرود اوایل سال آینده میلادی در مورد ترکیب رهبران جهانی حاضر در «هیئت صلح غزه» اطلاعرسانی شود.
این قطعنامه که توسط آمریکا تهیه شده، هیئت صلح را به عنوان یک نهاد مدیریت انتقالی توصیف میکند که «چارچوب و هماهنگی مالی برای بازسازی غزه» را مطابق با طرح صلح ۲۰ مادهای ترامپ برای پایان جنگ با گروه حماس تعیین خواهد کرد.
منبع: اکسیوس