کارشناس هواشناسی قم گفت: امشب شاهد بارش باران در استان قم خواهیم بود و به دلیل سرعت بالای بارش‌ها احتمال سیلاب به ویژه در مناطق جنوبی استان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: پیش بینی می‌کنیم امشب شاهد بارش باران در استان باشیم. 

سعید اسماعیلی افزود: به دلیل سرعت بالای بارش‌ها احتمال وقوع سیلاب و روان آب به ویژه در مناطق جنوبی استان (کهک) وجود دارد. 

وی گفت: فردا نیز شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گفت: بیشترین میزان بارش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته از روستای کرمجگان با ۲۰ میلیمتر گزارش شد و در شهر قم نیز به طور متوسط ۵ میلیمتر بارش داشتیم. 

اسماعیلی درخصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۵ و فردا ۱۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

برچسب ها: هواشناسی قم ، وضعیت جوی قم
