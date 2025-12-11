علی چهرقانی در مسابقات قهرمانی جوانان کشور بر سکوی قهرمانی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان -علی چهرقانی نماینده قم در وزن ۶۰ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی جوانان کشور پس از غلبه بر حریفی از کرمانشاه، پیروزی بر ۲ بوکسور از استان مرکزی و شکست نماینده مازندران به فینال راه یافت و در بازی پایانی حریفی از البرز را ناک اوت کرد و قهرمان شد.

چهرقانی عنوان قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان را در کارنامه خود دارد.

امیرمهدی اکبری‌مقصودی، امیرعلی بیطرفان، حامد حسن‌خانی و ابوالفضل علی دیگر نمایندگان قم در این رقابت‌ها بودند.

مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور با حضور ۱۴۶ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی البرز برگزار شد.

منبع:ورزش و جوانان