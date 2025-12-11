باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرده است که تأخیر و عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس، به ویژه در زمینه تأمین نیاز‌های انسانی و ورود مواد اولیه بازسازی، فاجعه انسانی در نوار غزه را تشدید کرده است. با آغاز فصل زمستان و تشدید شرایط جوی، آسیب‌پذیری آوارگان فلسطینی در چادر‌های فرسوده افزایش یافته و رنج آنان عمیق‌تر شده است.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اشغالگر مسئول کامل این شرایط فاجعه‌بار است و با جلوگیری عمدی از ورود مواد اولیه ضروری، به تشدید بحران انسانی دامن می‌زند. این جنبش از میانجی‌ها و کشور‌های ضامن توافق خواسته تا با اعمال فشار مستقیم بر رژیم صهیونیستی، ورود بدون محدودیت مواد اسکان و بازگشایی کامل گذرگاه رفح را تضمین کنند.

همچنین حماس از کشور‌های عربی، اسلامی و جامعه بین‌المللی درخواست کرده تا همبستگی خود با مردم فلسطین را افزایش داده و رژیم اشغالگر را به توقف تجاوزات و اجرای تعهدات انسانی وادار کنند تا روند بهبود و بازسازی غزه آغاز شود.

منبع: الجزیره