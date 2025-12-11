جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد که تأخیر و عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات آتش‌بس، از جمله تأمین نیازهای انسانی و ورود مواد اولیه بازسازی، باعث تشدید فاجعه انسانی در نوار غزه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرده است که تأخیر و عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس، به ویژه در زمینه تأمین نیاز‌های انسانی و ورود مواد اولیه بازسازی، فاجعه انسانی در نوار غزه را تشدید کرده است. با آغاز فصل زمستان و تشدید شرایط جوی، آسیب‌پذیری آوارگان فلسطینی در چادر‌های فرسوده افزایش یافته و رنج آنان عمیق‌تر شده است.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اشغالگر مسئول کامل این شرایط فاجعه‌بار است و با جلوگیری عمدی از ورود مواد اولیه ضروری، به تشدید بحران انسانی دامن می‌زند. این جنبش از میانجی‌ها و کشور‌های ضامن توافق خواسته تا با اعمال فشار مستقیم بر رژیم صهیونیستی، ورود بدون محدودیت مواد اسکان و بازگشایی کامل گذرگاه رفح را تضمین کنند.

همچنین حماس از کشور‌های عربی، اسلامی و جامعه بین‌المللی درخواست کرده تا همبستگی خود با مردم فلسطین را افزایش داده و رژیم اشغالگر را به توقف تجاوزات و اجرای تعهدات انسانی وادار کنند تا روند بهبود و بازسازی غزه آغاز شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حماس ، آتش بس غزه و اسرائیل
خبرهای مرتبط
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
آخرین اخبار
حماس: تأخیر رژیم صهیونیستی در اجرای تعهدات آتش‌بس، فاجعه انسانی در غزه را تشدید کرده است
وانگ یی برای مذاکرات کلیدی در خاورمیانه عازم امارات، عربستان و اردن شد
ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را به فرماندهی نیروی امنیتی غزه منصوب کند
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
اوکراین مدعی حمله پهپادی به دکل نفتی روسیه در دریای خزر شد
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
لاوروف: روسیه خواهان مجموعه اسنادی برای توافق صلح بلندمدت با اوکراین است
مه پرواز‌ها را در فرودگاه بغداد به طور موقت متوقف کرد
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
موج انصراف کشور‌ها از مسابقات یوروویژن به ایسلند رسید
زلنسکی از احتمال پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک خبر داد
سازمان ملل: اسرائیل به گشت صلح‌بانان در لبنان شلیک کرد
ترامپ و نتانیاهو در مارالاگو دیدار می‌کنند
مذاکرات بر سر اسناد کلیدی حل و فصل اوکراین به هیچ وجه تمام نشده است
ریزش دو ساختمان در مراکش دست‌کم ۲۲ کشته بر جای گذاشت
نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر گرانی مواد غذایی می‌دانند
یونسکو رسما آشپزی ایتالیایی را به عنوان یک نماد فرهنگی به رسمیت شناخت
رهبر انصارالله: صهیونیست‌ها هزاران زن مسلمان را در فلسطین به شهادت رسانده‌اند
زلزله ۶.۵ ریشتری منطقه هوکایدو در ژاپن را لرزاند