جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر ترافیک در اکثر محور‌های مواصلاتی استان‌های سراسر کشور پرحجم، اما روان گزارش می‌شود.

باشگاه خبرتگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در اکثر محور‌های مواصلاتی استان‌های سراسر کشور پرحجم، اما روان گزارش می‌شود.

وی افزود: در برخی محور‌های استان‌های مرکزی، همدان، کردستان، مازندران، البرز، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد شاهد بارش برف و باران هستیم و لغزندگی سطح جاده‌ها به‌طور کامل محسوس است.

سرهنگ محبی با هشدار نسبت به شرایط ناپایدار جوی گفت: توصیه می‌کنیم هموطنان عزیز در چنین شرایطی از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت الزام به سفر، حتماً تجهیزات زمستانی و ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی کافی همراه داشته باشند. 

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، مه غلیظ در محور‌های کوهستانی باعث کاهش شدید دید افقی رانندگان شده و لازم است خودرو‌ها با چراغ مه‌شکن و روشنایی کامل تردد کنند.

سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد:تمامی نیرو‌های پلیس راه در گردنه‌های برف‌گیر و محور‌های اصلی کشور مستقرند و تلاش می‌کنند تا هموطنان سفری ایمن داشته باشند و سالم به مقصد برسند.

منبع: پلیس راه راهور فراجا

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت راه‌ها ، بارش برف
