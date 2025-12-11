رییسی از آغاز اجرای نسخه جدید طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در پنج شهرستان پیشرو کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رییسی معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه هماهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با اشاره به شاخصهای دشوار کنترل بیماریهای غیرواگیر از جمله دیابت و فشارخون، افزود: دو شاخص کلیدی کنترل دیابت و فشارخون بهطور مستقیم بر عهده ما و شماست و تحقق آنها نیازمند تغییرات اساسی در نحوه ارائه خدمت، شناسایی، پایش و کنترل بیماران است.
وی اظهار کرد: شهرستانهای آققلا، مرند، خدابنده، قائنات و بابل به عنوان شبکههای پیشرو برای اجرای نسخه جدید انتخاب شدهاند.
وی افزود: بازدیدهای میدانی، جلسات کارشناسی متعدد و همکاری فعال سازمانهای بیمهگر پایه، آمادهسازی نسخه ۰۳ را ممکن کرد.
به گفته رییسی، انتخاب این پنج شبکه با هدف ایجاد الگو و جلوگیری از تکرار تجربههای گذشته صورت گرفته است.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: یکی از مهمترین درسهای گذشته جداسازی پرداخت پزشک و مراقب سلامت است چراکه ۷۰ درصد مشکلات کار، ناشی از وابستگی پرداختها بود.
وی گفت: در مدل جدید، پرداختها مستقیم به حساب پزشک و مراقب سلامت واریز میشود تا زمینه سوءاستفاده و نارضایتی کاهش یابد.
رییسی جزئیات نظام پرداخت نسخه ۰۳ را شامل سه بخش "پرداخت ثابت، پرداخت مبتنی بر شاخصهای منطقی و جمعیتی و پرداخت مبتنی ارزش" که شامل پرداخت مبتنی بر عملکرد مبتنی است، عنوان کرد.
رییسی زیرساخت الکترونیک را شرط اصلی اجرای نسخه ۰۳ دانست و گفت: سه جزء اصلی این زیرساخت شامل نوبتدهی، ارجاع و بازخورد است که باید اتصال سطوح یک، دو و سه را بهطور کامل برقرار کنند تا مسیر ارجاع دقیق کنترل شود.
وی همچنین به وجود داشبوردهای الکترونیک برای رصد تعداد نسخهها، ارجاعات، تخصصها و عملکرد شهرستانها اشاره کرد و افزود: مدیران شبکهها باید این داشبوردها را به صورت روزانه بررسی و کنترل کنند.
اجرای سهمرحلهای و پوشش ۵۹ شهرستان
معاون وزیر بهداشت در خصوص زمانبندی اجرای برنامه هم گفت: به جز پنج شهرستان پایلوت، ۵۹ شهرستان دیگر در سه مرحله وارد برنامه میشوند که در مرحله اول ۲۰ شهرستان، مرحله دوم ۲۰ شهرستان و مرحله سوم ۱۹ شهرستان است.
وی توضیح داد که در مدل جدید بیمهها با شبکههای بهداشت و شبکهها با تیمهای سلامت قرارداد میبندند تا مشکلات قرارداد مستقیم بیمه با پزشک که سابقاً موجب سوءاستفاده و نارضایتی میشد، رفع شود. البته دو شهرستان از پنج شهرستان نیز در بخش خصوصی در صورت تمایل بیمهها در ارائه دهندههای خدمت در صورت جداسازی پرداخت یا سرانه پزشک از مراقب نیز عقد قرارداد خواهند داشت.
وی با اشاره به اهمیت شهرستان بابل گفت: بابل نماینده اصلاح برنامه در استانهایی است که نسخه قبلی را اجرا کردهاند، موفقیت در بابل باعث اصلاح مازندران و ایجاد الگو برای فارس خواهد شد.
رییسی افزود: شاخصهای کیفی پزشکی خانواده شامل کنترل بیماریهای مزمن، ارجاعات منطقی و رضایتسنجی مردمی است و تاکید کرد که استفاده از نظام پیامکی تأیید خدمت جلوی ثبت خدمات غیرواقعی را میگیرد.
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی