باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در تشریح شرایط جوی محور‌های مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر شاهد بارش برف در محورهای سپیدان – یاسوج، سپیدان – اقلید، سده – یاسوج، خسروشیرین – آباده هستیم.

او گفت: همچنین بارش باران در محور‌های منتهی به: شیراز، کازرون، کوهچنار، نورآباد، رستم، سپیدان، اقلید، مرودشت، پاسارگاد، صفاشهر، آباده، بوانات، بیضا و زرقان را شاهد هستیم.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس از مه‌گرفتگی در محور جدید کازرون خبر داد و گفت: سایر محور‌های استان نیمه‌ابری تا تمام‌ابری همراه با وزش باد گزارش شده است.

هشدار قرمز ترافیک شهر شیراز

مرکز کنترل ترافیک شهرداری شیراز نیز اعلام کرد: شروع بارندگی ملایم و تصادفات ترافیکی حاصل از لیز خوردگی در شروع رحمت الهی موجب ترافیک سنگین

در بلوار رجایی مسیر شرق به غرب به دلیل تصادفات مکرر در محور فرهنگ شهر و کمربندی مسیر شرق به غرب حدفاصل شهرک مهدی آباد تا پل امام حسن مجتبی به دلیل تصادفات مکرر ترافیکی در طول مسیر شده است.

بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه بیستم آذرماه نخستین باران پاییزی در شیراز شروع به باریدن کرد. این سامانه از بعدازظهر امروز با بارش برف در مناطق سردسیر، رگبار باران، وزش باد شدید و احتمال تگرگ همراه خواهد بود .

هشدار نارنجی از بعد از ظهر امروز تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر در استان فارس فعال است؛ این سامانه امروز در نیمه شمالی و مناطق مرکزی به ویژه شمال غرب استان فعال است.

فعالیت سامانه در روز جمعه به سراسر استان به ویژه مناطق غربی، مرکزی و شیراز گسترش می‌یابد؛ در روز شنبه نیز نیمه جنوبی استان شاهد فعالیت این سامانه بارشی خواهد بود.

لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، خطر برخورد صاعقه، جاری شدن روان‌آب و احتمال خسارت به سازه‌های موقت از تهدید‌های این سامانه بارشی است.