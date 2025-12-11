پس از اینکه باد و باران به چادر خانواده‌ای که در جنوب غزه زندگی می‌کردند نفوذ کرد، نوزاد ۸ ماهه آنها بر اثر سرمای شدید جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که یک نوزاد ۸ ماهه فلسطینی در خان‌یونس، واقع در جنوب غزه بر اثر سرمای هوا جان خود را از دست داده است.

مادر «رهاف ابوجزار» می‌گوید به او غذا داده و بعد او را در چادر، کنار بقیه خوابانده است. او ادامه داد: «وقتی از خواب بیدار شدیم، متوجه شدیم که باران روی او می‌بارد و باد شدیدی می‌وزد». 

در نهایت این نوزاد از سرمای شدید جان خود را از دست داد. 

در حالی که دو سال بمباران مداوم تقریبا تمامی زیرساخت‌های غزه را از بین برده، اکثر قریب به اتفاق مردم در چادر زندگی می‌کنند. این بدان معناست که همزمان با بارش باران و آبگرفتگی، مشکلی جدید بر مشکلات قبلی آنان افزوده می‌شود.

برخی خانواده‌ها برای جلوگیری از ورود آب به چادر‌ها دور آن را با شن و ماسه پر کرده‌اند. با این حال، این روش کاملا مانع ورود آب نمی‌شود. 

مقامات شهرداری و دفاع مدنی گفتند که به دلیل کمبود سوخت و آسیب به تجهیزات، قادر به مقابله با طوفان نیستند. آنها گفتند که اسرائیل صد‌ها وسیله نقلیه، از جمله بولدوزر و سایر وسایل نقلیه که برای پمپاژ آب استفاده می‌شد، در طول جنگ منهدم کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سیلاب ، نوار غزه ، شهادت فلسطینیان
خبرهای مرتبط
ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را به فرماندهی نیروی امنیتی غزه منصوب کند
حماس: تأخیر رژیم صهیونیستی در اجرای تعهدات آتش‌بس، فاجعه انسانی در غزه را تشدید کرده است
از آغاز آتش‌بس بیش از ۳۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
آخرین اخبار
نخست وزیر بلغارستان در پی اعتراضات مردمی استعفا داد
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
از آغاز آتش‌بس بیش از ۳۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند
حماس: تأخیر رژیم صهیونیستی در اجرای تعهدات آتش‌بس، فاجعه انسانی در غزه را تشدید کرده است
وانگ یی برای مذاکرات کلیدی در خاورمیانه عازم امارات، عربستان و اردن شد
ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را به فرماندهی نیروی امنیتی غزه منصوب کند
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
اوکراین مدعی حمله پهپادی به دکل نفتی روسیه در دریای خزر شد
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
لاوروف: روسیه خواهان مجموعه اسنادی برای توافق صلح بلندمدت با اوکراین است
مه پرواز‌ها را در فرودگاه بغداد به طور موقت متوقف کرد
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
موج انصراف کشور‌ها از مسابقات یوروویژن به ایسلند رسید
زلنسکی از احتمال پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک خبر داد
سازمان ملل: اسرائیل به گشت صلح‌بانان در لبنان شلیک کرد
ترامپ و نتانیاهو در مارالاگو دیدار می‌کنند
مذاکرات بر سر اسناد کلیدی حل و فصل اوکراین به هیچ وجه تمام نشده است
ریزش دو ساختمان در مراکش دست‌کم ۲۲ کشته بر جای گذاشت
نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر گرانی مواد غذایی می‌دانند