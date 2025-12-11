باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که یک نوزاد ۸ ماهه فلسطینی در خان‌یونس، واقع در جنوب غزه بر اثر سرمای هوا جان خود را از دست داده است.

مادر «رهاف ابوجزار» می‌گوید به او غذا داده و بعد او را در چادر، کنار بقیه خوابانده است. او ادامه داد: «وقتی از خواب بیدار شدیم، متوجه شدیم که باران روی او می‌بارد و باد شدیدی می‌وزد».

در نهایت این نوزاد از سرمای شدید جان خود را از دست داد.

در حالی که دو سال بمباران مداوم تقریبا تمامی زیرساخت‌های غزه را از بین برده، اکثر قریب به اتفاق مردم در چادر زندگی می‌کنند. این بدان معناست که همزمان با بارش باران و آبگرفتگی، مشکلی جدید بر مشکلات قبلی آنان افزوده می‌شود.

برخی خانواده‌ها برای جلوگیری از ورود آب به چادر‌ها دور آن را با شن و ماسه پر کرده‌اند. با این حال، این روش کاملا مانع ورود آب نمی‌شود.

مقامات شهرداری و دفاع مدنی گفتند که به دلیل کمبود سوخت و آسیب به تجهیزات، قادر به مقابله با طوفان نیستند. آنها گفتند که اسرائیل صد‌ها وسیله نقلیه، از جمله بولدوزر و سایر وسایل نقلیه که برای پمپاژ آب استفاده می‌شد، در طول جنگ منهدم کرده است.

منبع: الجزیره