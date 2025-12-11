باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- تردد روان در محورهای چالوس ، هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) را شاهد هستیم و محورهای شمالی دارای بارش برف و باران هستند.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها هم گفت:ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا ساسانی و پل حصارک تا کمالشهر، آزادراه قزوین – کرج حدفاصل کردان تا کمالشهر ، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل فردیس را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – ساوه حدفاصل ابتدای آزادراه تا رضی آباد، آزادراه قم – تهران حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی، محور تهران - شهریار در برخی از مقاطع را شاهد هستیم.

وی گفت: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان های مازندران ، البرز ، تهران ، کردستان ، فارس ، کهگیلویه و بویراحمد ، مرکزی ، قم ، لرستان ، اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه ، همدان و خوزستان را شاهد هستیم و بارش باران در برخی از محورهای استان های اردبیل ، گیلان ، گلستان ، یزد ، ایلام و بوشهر گزارش شده است.