باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق که همراه رئیسجمهور به قزاقستان سفر کرده است، در حاشیه برنامههای رسمی این سفر، با وزیر حملونقل قزاقستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف با تأکید بر اهمیت تقویت نقش ایران و قزاقستان در شبکههای ترانزیتی منطقه، راههای توسعه همکاری در کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب را بررسی کردند.
همچنین طرفین درباره ارتقای همکاریهای مشترک در مراکز لجستیک از مرز چین در قزاقستان تا بنادر جنوبی ایران بهعنوان حلقههای راهبردی زنجیره ترانزیت منطقهای تبادل نظر کردند.
افزایش تردد کامیونها در مسیر جادهای میان دو کشور و رفع موانع موجود در این بخش از دیگر محورهای مذاکرات بود.
وزرای ایران و قزاقستان بر ضرورت توسعه همکاریهای ریلی در حوزه تجارت دوجانبه و ترانزیت تأکید کردند.
در بخش حملونقل هوایی نیز امکان افزایش تعداد پروازهای مسافری میان شهرهای ایران و قزاقستان بهمنظور تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفت.