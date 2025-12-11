امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۱۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۱۷ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
بالا رفتن قیمت طلا و دلار برای ما مردم ایران مهم نیست ما بمب اتم میخواهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
پرواز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
خریداران واقعی طلا ذوجهای جوان هستند اگر دولت به هر ذوج یک سکه هدیه بدهد برای ثبات بازار طلا بسیار موثر است
Iran (Islamic Republic of)
milad
۱۹:۱۲ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
مگر اینکه اردوغان یا طالبان به داد اقتصاد ما برسن


حداقل وزیر اقتصاد و دارایی طالبان رو بیاریم و ازش یاد بگیریم
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد