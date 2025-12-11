باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.

