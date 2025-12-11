باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۷ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان