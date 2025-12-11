باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک روته، دبیرکل ناتو در یک سخنرانی در برلین گفت که متحدان این ائتلاف نظامی باید به سرعت هزینه‌های دفاعی و تولید خود را افزایش دهند تا «از جنگ گسترده در مقیاسی که نسل‌های گذشته دیده‌اند، جلوگیری شود».

روته مدعی شد: «ما هدف بعدی روسیه هستیم. من نگرانم، چون تعداد زیادی از متحدان ما از وضعیت خود راضی هستند. بسیاری از آنها احساس فوریت ندارند؛ و بسیاری معتقدند که زمان به نفع ماست. این طور نیست. زمان اقدام فرا رسیده است».

دبیرکل ناتو گفت: «درگیری در خانه ما است. روسیه جنگ را به اروپا بازگردانده است؛ و ما باید آماده باشیم». او در ادامه ادعا کرد که روسیه می‌تواند ظرف پنج سال آماده استفاده از نیروی نظامی خود علیه ناتو باشد.

منبع: رویترز