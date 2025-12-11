مارک روته می‌گوید که ناتو باید فوراً توان دفاعی خود را افزایش دهد، زیرا زمان به نفع این ائتلاف نظامی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی  - مارک روته، دبیرکل ناتو در یک سخنرانی در برلین گفت که متحدان این ائتلاف نظامی باید به سرعت هزینه‌های دفاعی و تولید خود را افزایش دهند تا «از جنگ گسترده در مقیاسی که نسل‌های گذشته دیده‌اند، جلوگیری شود».

روته مدعی شد: «ما هدف بعدی روسیه هستیم. من نگرانم، چون تعداد زیادی از متحدان ما از وضعیت خود راضی هستند. بسیاری از آنها احساس فوریت ندارند؛ و بسیاری معتقدند که زمان به نفع ماست. این طور نیست. زمان اقدام فرا رسیده است». 

دبیرکل ناتو گفت: «درگیری در خانه ما است. روسیه جنگ را به اروپا بازگردانده است؛ و ما باید آماده باشیم». او در ادامه ادعا کرد که روسیه می‌تواند ظرف پنج سال آماده استفاده از نیروی نظامی خود علیه ناتو باشد.

منبع: رویترز

برچسب ها: مارک روته ، ناتو ، ائتلاف نظامی
خبرهای مرتبط
رئیس کمیسیون اروپا: امنیت اوکراین باید بخشی از دفاع اتحادیه اروپا باشد
اشپیگل: مکرون هشدار داده که آمریکا ممکن است به اوکراین خیانت کند
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
آخرین اخبار
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
ادعای دبیرکل ناتو: هدف بعدی روسیه هستیم
هشدار غزه: آنکه از بمباران نمُرد، اکنون از سرما می‌میرد
تانک اسرائیلی زاهر ۱۶ ساله را زنده زنده نصف کرد
شهادت نوزاد هشت‌ماهه در غزه بر اثر سرما و سیلاب
نخست وزیر بلغارستان در پی اعتراضات مردمی استعفا داد
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
از آغاز آتش‌بس بیش از ۳۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند
حماس: تأخیر رژیم صهیونیستی در اجرای تعهدات آتش‌بس، فاجعه انسانی در غزه را تشدید کرده است
وانگ یی برای مذاکرات کلیدی در خاورمیانه عازم امارات، عربستان و اردن شد
ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را به فرماندهی نیروی امنیتی غزه منصوب کند
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
اوکراین مدعی حمله پهپادی به دکل نفتی روسیه در دریای خزر شد
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
لاوروف: روسیه خواهان مجموعه اسنادی برای توافق صلح بلندمدت با اوکراین است
مه پرواز‌ها را در فرودگاه بغداد به طور موقت متوقف کرد
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
موج انصراف کشور‌ها از مسابقات یوروویژن به ایسلند رسید