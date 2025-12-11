روسیه ضمن حمله شدید به زلنسکی صراحتا اعلام کرد که او مشتاق است به هر قیمتی در قدرت باقی بماند، چرا که هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مشتاق باقی ماندن در قدرت است و اما او هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد.

زاخارووا گفت: «واضح است که زلنسکی می‌خواهد در قدرت بماند و هیچ کس در این مورد شکی ندارد. اما این نیز قطعی است که او هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد.»

او اشاره کرد که زلنسکی تنها با استفاده از «سناریوی مولداوی» که از سوی غرب «مورد تأیید» قرار گرفته، قادر به پیروزی در انتخابات خواهد بود.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که اوکراینی‌ها حق انتخاب رئیس دولت را دارند و اکنون زمان مناسبی برای این کار است. او خاطرنشان کرد که مقامات اوکراین از حکومت نظامی به عنوان بهانه‌ای برای عدم برگزاری رأی‌گیری استفاده می‌کنند. ترامپ در ماه فوریه گذشته، زلنسکی را «دیکتاتور بدون انتخابات» توصیف کرد و تاکید نمود که میزان محبوبیت او به ۴ درصد کاهش یافته است.

همچنین، زلنسکی نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات در اوکراین ابراز کرده است. در ماه نوامبر، یاروسلاو ژلزنیاک، معاون رادای اوکراین (پارلمان)، گزارش داد که محبوبیت زلنسکی پس از رسوایی فساد به طور خطرناکی کاهش یافته است و تاکید کرد که مردم اوکراین هر نامزد دیگری را به جای او ترجیح خواهند داد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
واشنگتن پست:
مذاکرات بر سر اسناد کلیدی حل و فصل اوکراین به هیچ وجه تمام نشده است
زلنسکی: اوکراین و آمریکا در مورد بازسازی پس از جنگ بحث خواهند کرد
زلنسکی از احتمال پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک خبر داد
