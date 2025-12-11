باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مجله تایم امروز و در آخرین ماه سال جاری میلادی، طبق روال هر سال، شخصیت سال را معرفی کرد. به گفته این مجله، شخصیت سال ۲۰۲۵ «معماران هوش مصنوعی» هستند که کارشان بر روی فناوری‌های پیشرفته «بشریت را متحول می‌کند».

این مجله گفت: جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت فناوری «انویدیا» سم آلتمن، مدیرعامل شرکت «اوپن‌ای آی» و ایلان ماسک، مدیرعامل و مالک شرکت «اسپیس ایکس» از جمله کارآفرینانی هستند که «چرخ تاریخ را در دست گرفته، فناوری را توسعه داده و تصمیماتی گرفته‌اند که چشم انداز اطلاعات، آب و هوا و معیشت ما را تغییر می‌دهد».

به گفته کارشناسان، این نام‌گذاری نشان می‌دهد که هوش مصنوعی و شرکت‌های مرتبط با آن چقدر سریع جامعه را تغییر می‌دهند. این در حالی است که استفاده از این فناوری با راه اندازی چت جی‌پی‌تی به شدت افزایش پیدا کرده است.

مدیر عامل شرکت «اوپن‌ای آی» که چت‌جی‌پی‌تی را توسعه داده، اواخر ماه سپتامبر اعلام کرد که هر هفته حدود ۸۰۰ میلیون نفر از این ربات استفاده می‌کنند.

سام جیکوبز سردبیر مجله گفت: «هیچ کس» در سال ۲۰۲۵ به اندازه «افرادی که هوش مصنوعی را تصور کردند، طراحی کردند و ساختند» تأثیر نداشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه