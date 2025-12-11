معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار امروز ۲۰ آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: در اجرای ماده ۳ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نیاز واحد‌های ثبتی سراسر کشور امروز آزمون سردفتری ازدواج و طلاق برگزار شد. 

سعادتیان افزود: افراد شرکت کننده از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می‌شوند.

وی اظهار کرد: این سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌باشد که به صورت مستمر و سالانه برگزار می‌شود. این آزمون صبح امروز پنجشنبه مورخ ۲۰ آذرماه سال جاری با توجه تعداد ثبت نام کنندگان که تعداد ۲۹۹۴ نفر می‌باشند به صورت متمرکز دردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران برگزار شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت عنوان کرد: براساس اعلام نیاز حوزه‌های ثبتی سراسر کشور تعداد ۶۰۸ نفر در صورت احراز نمره حدنصاب لازم به مرحله گزینش و مصاحبه شفاهی راه خواهند یافت و برابر قانون خدمات رسانی به ایثارگران ۳۰ درصد از اعلام نیاز جذب سردفتری یعنی ۲۰۴ نفر از ایثار گران و بقیه بصورت سهمیه آزاد در صورت احراز نمره حد نصاب لازم جذب خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج اولیه آزمون بعد از ۴۰ روز کاری از طریق سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

منبع: اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برچسب ها: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، آزمون سردفتری
خبرهای مرتبط
تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ هیچ مالیاتی ندارد/ پاسخ رسمی ثبت اسناد به نگرانی مردم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
آغاز ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
پایان طرح زوج و فرد در تهران با توجه به اعلام کارگروه  اضطرار آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
بارش برف و باران در محور‌های کوهستانی
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
۵ کشته و ۷ مصدوم در واژگونی خودروی شوتی حامل اتباع
محسنی اژه‌ای: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه است و باید مورد حمایت قرار گیرد
معتمدیان: حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران پس از سال‌ها رهاشدگی وارد فاز عملیاتی شد
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
آخرین اخبار
برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق
استاندار تهران: احزاب نقش محوری در مشارکت مردم در انتخابات دارند
بارش برف و باران در محور‌های کوهستانی
هدایت یک کشتی خصوصی به سمت ایران با حکم قضایی
معتمدیان: حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران پس از سال‌ها رهاشدگی وارد فاز عملیاتی شد
محسنی اژه‌ای: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه است و باید مورد حمایت قرار گیرد
خانه‌های کار مشارکتی برای سمن‌ها تا پایان سال راه اندازی می‌شود
پایان طرح زوج و فرد در تهران با توجه به اعلام کارگروه  اضطرار آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی
۵ کشته و ۷ مصدوم در واژگونی خودروی شوتی حامل اتباع
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ دهک‌های اول تا سوم از شنبه
بررسی وضعیت بازار ارز با حضور مدنی‌زاده، فرزین و جمعی از اقتصاددانان
لغو اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در پایتخت از فردا/ فعالیت اصناف به روال عادی برگشت