باشگاه خبرنگاران جوان - سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: در اجرای ماده ۳ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نیاز واحد‌های ثبتی سراسر کشور امروز آزمون سردفتری ازدواج و طلاق برگزار شد.

سعادتیان افزود: افراد شرکت کننده از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می‌شوند.

وی اظهار کرد: این سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌باشد که به صورت مستمر و سالانه برگزار می‌شود. این آزمون صبح امروز پنجشنبه مورخ ۲۰ آذرماه سال جاری با توجه تعداد ثبت نام کنندگان که تعداد ۲۹۹۴ نفر می‌باشند به صورت متمرکز دردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران برگزار شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت عنوان کرد: براساس اعلام نیاز حوزه‌های ثبتی سراسر کشور تعداد ۶۰۸ نفر در صورت احراز نمره حدنصاب لازم به مرحله گزینش و مصاحبه شفاهی راه خواهند یافت و برابر قانون خدمات رسانی به ایثارگران ۳۰ درصد از اعلام نیاز جذب سردفتری یعنی ۲۰۴ نفر از ایثار گران و بقیه بصورت سهمیه آزاد در صورت احراز نمره حد نصاب لازم جذب خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج اولیه آزمون بعد از ۴۰ روز کاری از طریق سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

منبع: اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور