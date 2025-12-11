باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که یک کنیسه (معبد یهودی) و یک مدرسه یهودی در محله الجمیلیه شهر حلب با حضور دو خاخام که به صورت غیرعلنی از رژیم تروریستی اسرائیل آمده بودند، افتتاح شد.

این دیده‌بان اشاره کرد که «این گام، اولین اقدام از نوع خود در شهر حلب پس از چندین دهه طولانی است و در چارچوب یک سری فعالیت‌های بی‌سابقه اسرائیلی در داخل خاک سوریه طی ماه‌های اخیر صورت می‌گیرد.»

این گزارش افزود: «محل برگزاری این مراسم شاهد استقرار شدید امنیتی توسط شبه نظامیان حاکم بر سوریه بود که از ابتدای خیابان تا انتهای آن، محاصره شدیدی ایجاد کرده و از نزدیک شدن به اطراف معبد در طول افتتاح جلوگیری کردند.»

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، «این تحول در حالی رخ می‌دهد که فعالیت‌های اسرائیلی در داخل سوریه، چه از طریق عملیات امنیتی و شناسایی و چه از طریق تحرکات مذهبی-فرهنگی که به دور از رسانه‌ها انجام می‌شود، رو به افزایش است. این امر باعث نارضایتی در میان مردم محلی و نگرانی از گسترش نفوذ رژیم تروریستی اسرائیل در مناطق تحت کنترل دولت سوریه از طریق کانال‌های مدنی و مذهبی شده است.»

این دیده‌بان به نقل از منابعی گزارش داد که «بازدید این دو خاخام اسرائیلی، پس از هفته‌ها فعالیت مشابه در دمشق صورت می‌گیرد که شامل دیدار‌های غیرعلنی با شخصیت‌های محلی است. این نشان‌دهنده یک رویکرد تدریجی اسرائیل برای باز کردن مسیر‌های نفوذ نرم در داخل سوریه است که همزمان با ادامه عملیات بمباران، هدف‌گیری‌های نظامی و نفوذ‌ها در جنوب سوریه انجام می‌شود.»

منبع: آر تی