در پی اعتراضات شدید مردمی به فساد و سیاست‌های اقتصادی، نخست‌وزیر بلغارستان استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزن ژلیازکوف، نخست‌وزیر بلغارستان پس از هفته‌ها تظاهرات خیابانی به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست و عدم موفقیت دولت در مقابله با فساد، استعفای دولت خود را ارائه کرد.

این استعفا در حالی اعلام شده که بلغارستان کمتر از سه هفته دیگر به منطقه یورو خواهد پیوست.

هزاران شهروند بلغارستانی شامگاه چهارشنیه در شهر صوفیه و ده‌ها شهر دیگر تظاهرات کردند. این جدیدترین موج خشم عمومی نسبت به ناتوانی‌های دولت بلغارستان در ریشه‌کن کردن فساد مالی بود.

هفته گذشته، دولت ژلیازکوف برنامه بودجه سال ۲۰۲۶ خود را پس از اعتراضات مردم پس گرفت. اما با وجود عقب نشینی، تظاهرات در این کشور ادامه یافت.

بر اساس قانون اساسی بلغارستان، اکنون رئیس جمهور باید از احزاب در پارلمان بخواهد تا برای تشکیل دولت جدید تلاش کنند. اگر آنها شکست بخورند، او یک دولت موقت را برای اداره کشور تا برگزاری انتخابات جدید منصوب خواهد کرد.

منبع: رویترز

