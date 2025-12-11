باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی سفارت چین در «تل‌آویو» سفر یک مقام تایوانی به رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم کرد و تاکید نمود که مسئله تایوان به حاکمیت و تمامیت ارضی چین مربوط می‌شود و «خط قرمزی غیرقابل لمس» است.

به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، سخنگوی سفارت چین اظهار داشت که این سفارت مجددا از طرف اسرائیلی می‌خواهد تا کاملا به اصل «چین واحد» پایبند باشد و اقدامات نادرست انجام شده را اصلاح کند.

سخنگوی سفارت چین افزود که پکن از رژیم تروریستی اسرائیل می‌خواهد تا از ارسال هرگونه سیگنال به نیرو‌های تجزیه‌طلب که به دنبال استقلال تایوان هستند، خودداری کند و بر لزوم احترام به موضع ثابت چین در این خصوص تاکید کرد.

پیش از این، سه منبع به رویترز گفته بودند که فرانسوا وو، معاون وزیر امور خارجه تایوان، اخیرا سفری اعلام‌نشده به رژیم تروریستی اسرائیل داشته است؛ این در حالی است که تایوان به دنبال همکاری نظامی با این رژیم تروریستی است.

منبع: المیادین