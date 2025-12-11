باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب پنجشنبه سامانه بارشی در جنوب غرب برخی از مناطق غرب، مناطق مرکزی، شمال و غرب فارس، بوشهر، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، سمنان، قزوین، البرز و زنجان دارای بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید است و در برخی نقاط حتی گردو خاک و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف داریم و برای نقاط مستعد بارش تگرک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: این وضعیت برای فردا جمعه در جنوب غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و برای فارس، بوشهر، اصفهان، یزد و کرمان پیش بینی شده و شنبه هم علاوه بر این مناطق در برخی مناطق شمال غرب، غرب و شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ادامه دارد.

او بیان کرد: شدت بارش برای امشب در سطح هشدار نارنجی بوده و در دامنه و ارتفاعات در مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر شاهد بارش برف و کولاک خواهیم بود.

او بیان کرد: برای تهران امشب شاهد وزش باد و احتمال رگبار باران و رعد و برق هستیم تا اوایل هفته آتی بارش ها به صورت پراکنده در استان تهران ادامه دارد.