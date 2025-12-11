مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: بارش‌ها تا پایان هفته در نواحی شمال کشور تشدید خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب پنجشنبه سامانه بارشی در جنوب غرب برخی از مناطق غرب، مناطق مرکزی، شمال و غرب فارس، بوشهر، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، سمنان، قزوین، البرز و زنجان دارای بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید است و در برخی نقاط حتی گردو خاک و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف داریم و برای نقاط مستعد بارش تگرک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: این وضعیت برای فردا جمعه در جنوب غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و برای فارس، بوشهر، اصفهان، یزد و کرمان پیش بینی شده و شنبه هم علاوه بر این مناطق در برخی مناطق شمال غرب، غرب و شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ادامه دارد.

او بیان کرد: شدت بارش برای امشب در سطح هشدار نارنجی بوده و در دامنه و ارتفاعات در مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر شاهد بارش برف و کولاک خواهیم بود.

او بیان کرد: برای تهران امشب شاهد وزش باد و احتمال رگبار باران و رعد و برق هستیم تا اوایل هفته آتی بارش ها به صورت پراکنده در استان تهران ادامه دارد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور/ برف و باران در شهرهای شمالی شدت گرفت
بارش رگباری در تهران طی ساعات آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت انواع گل در روز مادر
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
وزیر اقتصاد: نظام مالی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود
بارش رگباری در تهران طی ساعات آینده
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده
بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید از طریق مالیات بر سوداگری
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
آخرین اخبار
تشدید بارش‌ها در نواحی شمال کشور تا فردا ۲۱ آذر ماه
تدوین بسته همکاری‌های مشترک میان سازمان هواپیمایی و ارتش
نرخ بهره بین بانکی در یازدهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
افزایش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴
تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و فوق توزیع برق در کشور
گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی ایران و قزاقستان
تکمیل زیرساخت‌های کریدور شمال-حنوب در اولویت همکاری‌های مشترک قرار گیرد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
بارش رگباری در تهران طی ساعات آینده
نگاهی به هتل‌های محبوب تفلیس برای گردشگران ایرانی
صنایع انرژی‌بر به تکالیف قانونی خود در احداث نیروگاه عمل کنند
تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده
بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید از طریق مالیات بر سوداگری
وزیر اقتصاد: نظام مالی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
قیمت انواع گل در روز مادر
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور/ برف و باران در شهرهای شمالی شدت گرفت