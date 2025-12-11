باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث کرده، تهیه‌کننده فیلم مستند «رویای ناتمام» در آیین رونمایی از پوستر این مستند گفت: سال‌ها است که دغدغه ورزش بانوان را دارم، چراکه با وجود تلاش فراوان آنان، دیده نمی‌شوند. زنان فوتسالیست ایران با وجود دستاوردهایی، چون دو قهرمانی آسیا، کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته‌اند.

وی با قدردانی از حمایت معاونت امور زنان و خانواده اظهار داشت: از ابتدا بر این تأکید بود که این اثر یک کار سفارشی نباشد و خوشبختانه تیم تولید بر همین رویکرد پایبند ماند.

احسان مشکور، دیگر تهیه‌کننده فیلم نیز با بیان اینکه ایده ساخت «رویای ناتمام» از سه سال پیش در ذهن او شکل گرفت، تصریح کرد: دغدغه ما تنها ساخت یک فیلم نبود؛ بلکه توجه به مسائل زنان و ورزش بانوان است که پس از این اثر نیز ادامه خواهد داشت.

سارا طالبیان، کارگردان این فیلم نیز با اشاره به چالش‌های ساخت نخستین اثر ورزشی خود خاطرنشان کرد: «رویای ناتمام» صرفاً یک فیلم ورزشی نیست؛ روایتگر مفاهیمی، چون زن، خانواده و مادرانگی است و تلاش شده ابعاد انسانی و اجتماعی حضور زنان ورزشکار نیز نشان داده شود.

فریده شجاعی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال نیز در این مراسم ابراز داشت: تلفیق هنر و ورزش می‌تواند مسیر دیده شدن زنان فوتسالیست و فوتبالیست را هموار کند و این فیلم در این زمینه یک گام مؤثر برداشته است.

محمدرضا امام‌قلی، مدیر مرکز مستند سوره نیز با اشاره به اهمیت پرداخت به زنان در حوزه تولیدات هنری و رسانه‌ای بیان کرد: این مستند به‌خوبی نشان می‌دهد که چه بودیم، چه هستیم و چه خواهیم شد.

وی پیشنهاد اکران این فیلم در مدارس را مطرح کرد و یادآور شد: دختران با دیدن این اثر، باور خواهند کرد که رویا‌ها دست‌یافتنی هستند.

در ادامه این مراسم، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به ظرفیت عظیم زنان ورزشکار ایران عنوان کرد: دختران و زنان ایران امروز بسیار توانمندتر از گذشته‌اند. هدف ما این است که موانع پیش‌روی آنان را کاهش دهیم تا مسیر شکوفایی برایشان هموارتر شود.

وی با تأکید بر اینکه «رویای ناتمام» تنها یک روایت ورزشی نیست، اظهار داشت: این فیلم داستان توان، اراده و شجاعت دخترانی است که با وجود همه محدودیت‌ها، به جایگاهی جهانی رسیده‌اند؛ جایگاهی که روزگاری تصورش دشوار بود.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده افزود: تجربه این دختران سرمایه‌ای آموزشی و الهام‌بخش برای نسل جوان است؛ پیامی که می‌گوید شکست پایان نیست، بلکه قدمی به سوی موفقیت و پختگی است. این مستند می‌تواند مسیر تازه‌ای برای دختران ما باز کند و انگیزه‌ای برای تلاش‌های بزرگ‌تر باشد. امیدواریم در تعامل با وزارت آموزش و پرورش، امکان اکران این فیلم در مدارس دخترانه فراهم شود تا دختران نوجوان با دیدن آن، آینده و توانایی‌های خود را باور کنند.

در پایان این مراسم، از پوستر مستند «رویای ناتمام» رونمایی شد و پوستر به امضای معاون بررسی‌های راهبردی، مدیر مرکز مستند سوره و تهیه‌کنندگان و کارگردان فیلم رسید.

منبع: معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده