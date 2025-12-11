باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در جلسه کمیته اجرایی متناظر نظام ملی مراقبت اجتماعی دانش آموزان (طرح ملی نماد)، با تاکید بر اینکه طرح نماد، غربالگری جامع آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان در سراسر کشور است، گفت: استان قم در این غربالگری رتبه اول کشور را به دست آورده و میزان جرائم دانش‌آموزی در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

وی با اشاره به روند کاهشی آسیب‌ها طی یک سال اخیر، اضافه کرد: پایینی آمار جرم نباید موجب غفلت دستگاه‌ها شود و باید با افرادی که قصد آلوده‌سازی این قشر در فضای حقیقی یا مجازی دارند برخورد جدی صورت گیرد.

وی طرح نماد را یک الزام ملی دانست و گفت: آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموز فقط در مدرسه نیست، بلکه در خانواده و محله هم شکل می‌گیرد و مجموعه دستگاه‌های مرتبط باید در این طرح نقش‌آفرینی کنند.

موسوی همچنین تاکید کرد: حضور منسجم دستگاه‌ها و پیگیری مستمر، شرط موفقیت طرح در سالجاری است.

در پایان جلسه، مسوولان قضایی، آموزشی، اداری و انتظامی با تاکید بر روند کاهشی آسیب‌های اجتماعی در قم اعلام کردند: با هم‌افزایی بیشتر و اجرای دقیق‌تر طرح نماد می‌توان سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان را تقویت کرد و از بروز آسیب‌ها در خانواده، محله و مدرسه پیشگیری نمود

منبع:روابط عمومی دادگستری قم