زلنسکی می‌گوید آمریکا پیشنهاد داده به عنوان مصالحه، نیرو‌های اوکراینی از بخشی از دونباس خارج شوند تا در آن نوعی منطقه غیرنظامی ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که واشنگتن پیشنهاد ایجاد یک «منطقه آزاد اقتصادی» در بخش‌هایی از دونباس را داده است که اوکراین تحت یک صلح مذاکره شده با روسیه از آن خارج خواهد شد. 

زلنسکی به خبرنگاران گفت: «روس‌ها کل دونباس را می‌خواهند، ما این را نمی‌پذیریم. موضع ما این است که در جایی که ایستاده‌ایم، یعنی در خط مقدم، بمانیم. بنابراین، بین این مواضع مختلف بحث وجود دارد و هنوز تصمیمی گرفته نشده است.»

وی افزود که آمریکا پیشنهاد داده به عنوان مصالحه، در بخشی از دونباس «منطقه آزاد اقتصادی» ایجاد شود. این بخش شامل دونتسک و لوهانسک خواهد بود.

او گفت: «من می‌توانم بگویم که در حال حاضر، طرف آمریکایی چگونه به آن نگاه می‌کند و مشکل چیست: دیدگاه آنها این است که نیرو‌های اوکراینی از قلمرو منطقه دونتسک خارج شوند و ظاهراً مصالحه این خواهد بود که نیرو‌های روسی وارد این قلمرو از منطقه دونتسک نشوند. آمریکا مشخص نکرده است که چه کسی این منطقه را کنترل خواهد کرد و روس‌ها از آن به عنوان منطقه غیرنظامی یاد می‌کنند». 

رئیس جمهور اوکراین گفت که پیشنهاد آمریکا سوالات بی‌پاسخ زیادی را باقی گذاشته است. او گفت: «اگر کسی از یک طرف عقب‌نشینی کند، چرا طرف دیگر جنگ به همان اندازه در جهت دیگر عقب‌نشینی نمی‌کند؟»

زلنسکی همچنین پرسید: «اگر برخی از نیرو‌ها (نیرو‌های اوکراینی) مجبور به ترک منطقه شوند و سایر نیرو‌ها (نظامیان روسی) در همان جایی که هستند باقی بمانند، دقیقاً چه چیزی مانع از پیشروی آنها (روسیه) خواهد شد؟ همه اینها بسیار جدی است.»

او گفت که مسئله قلمرو در نهایت بر عهده «مردم اوکراین» خواهد بود که از طریق همه‌پرسی به آن پاسخ دهند.

دونباس منطقه‌ای صنعتی در شرق اوکراین است که شامل استان‌های دونتسک و لوهانسک می‌شود. روسیه هنوز به طور کامل این منطقه را تصرف نکرده است. دونباس به دلیل منابع غنی و موقعیت استراتژیک خود اهمیت زیادی دارد و در جنگ فعلی نیز یکی از کانون‌های اصلی درگیری‌ها محسوب می‌شود.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: دونباس ، شرق اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
زلنسکی از احتمال پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک خبر داد
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد
سفر محرمانه معاون وزیر خارجه تایوان به اسرائیل
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
از آغاز آتش‌بس بیش از ۳۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند
اوکراین مدعی حمله پهپادی به دکل نفتی روسیه در دریای خزر شد
شهادت نوزاد هشت‌ماهه در غزه بر اثر سرما و سیلاب
آخرین اخبار
آکسیوس: دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با مادورو اعمال کرد
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
زلنسکی: آمریکا پیشنهاد ایجاد یک منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین را داده است
حمایت فرستاه آمریکا از اعزام نیرو‌های ترکیه‌ای به غزه
اعتراض شدید پکن به سفر مقام تایوانی به اسرائیل
الاخبار: ترامپ فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش می‌دهد
انتقاد برلین از واشنگتن: آمریکا اتحادیه اروپا را یک موسسه می‌بیند
پوتین حمایت مسکو از مادورو را تایید کرد
نخست‌وزیر بلغارستان استعفا داد
افتتاح معبد و مدرسه یهودی در سوریه با حضور خاخام‌های اسرائیلی
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
ادعای دبیرکل ناتو: هدف بعدی روسیه هستیم
هشدار غزه: آنکه از بمباران نمُرد، اکنون از سرما می‌میرد
تانک اسرائیلی زاهر ۱۶ ساله را زنده زنده نصف کرد
شهادت نوزاد هشت‌ماهه در غزه بر اثر سرما و سیلاب
نخست وزیر بلغارستان در پی اعتراضات مردمی استعفا داد
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
از آغاز آتش‌بس بیش از ۳۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند
حماس: تأخیر رژیم صهیونیستی در اجرای تعهدات آتش‌بس، فاجعه انسانی در غزه را تشدید کرده است
وانگ یی برای مذاکرات کلیدی در خاورمیانه عازم امارات، عربستان و اردن شد
ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را به فرماندهی نیروی امنیتی غزه منصوب کند
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
اوکراین مدعی حمله پهپادی به دکل نفتی روسیه در دریای خزر شد
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه
لاوروف: روسیه خواهان مجموعه اسنادی برای توافق صلح بلندمدت با اوکراین است
مه پرواز‌ها را در فرودگاه بغداد به طور موقت متوقف کرد
بیش از ۳۰ کشتی تحریم‌شده در ونزوئلا در معرض توقیف قرار دارند
مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه لغو «قانون سزار» را تصویب کرد