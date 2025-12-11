باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که واشنگتن پیشنهاد ایجاد یک «منطقه آزاد اقتصادی» در بخش‌هایی از دونباس را داده است که اوکراین تحت یک صلح مذاکره شده با روسیه از آن خارج خواهد شد.

زلنسکی به خبرنگاران گفت: «روس‌ها کل دونباس را می‌خواهند، ما این را نمی‌پذیریم. موضع ما این است که در جایی که ایستاده‌ایم، یعنی در خط مقدم، بمانیم. بنابراین، بین این مواضع مختلف بحث وجود دارد و هنوز تصمیمی گرفته نشده است.»

وی افزود که آمریکا پیشنهاد داده به عنوان مصالحه، در بخشی از دونباس «منطقه آزاد اقتصادی» ایجاد شود. این بخش شامل دونتسک و لوهانسک خواهد بود.

او گفت: «من می‌توانم بگویم که در حال حاضر، طرف آمریکایی چگونه به آن نگاه می‌کند و مشکل چیست: دیدگاه آنها این است که نیرو‌های اوکراینی از قلمرو منطقه دونتسک خارج شوند و ظاهراً مصالحه این خواهد بود که نیرو‌های روسی وارد این قلمرو از منطقه دونتسک نشوند. آمریکا مشخص نکرده است که چه کسی این منطقه را کنترل خواهد کرد و روس‌ها از آن به عنوان منطقه غیرنظامی یاد می‌کنند».

رئیس جمهور اوکراین گفت که پیشنهاد آمریکا سوالات بی‌پاسخ زیادی را باقی گذاشته است. او گفت: «اگر کسی از یک طرف عقب‌نشینی کند، چرا طرف دیگر جنگ به همان اندازه در جهت دیگر عقب‌نشینی نمی‌کند؟»

زلنسکی همچنین پرسید: «اگر برخی از نیرو‌ها (نیرو‌های اوکراینی) مجبور به ترک منطقه شوند و سایر نیرو‌ها (نظامیان روسی) در همان جایی که هستند باقی بمانند، دقیقاً چه چیزی مانع از پیشروی آنها (روسیه) خواهد شد؟ همه اینها بسیار جدی است.»

او گفت که مسئله قلمرو در نهایت بر عهده «مردم اوکراین» خواهد بود که از طریق همه‌پرسی به آن پاسخ دهند.

دونباس منطقه‌ای صنعتی در شرق اوکراین است که شامل استان‌های دونتسک و لوهانسک می‌شود. روسیه هنوز به طور کامل این منطقه را تصرف نکرده است. دونباس به دلیل منابع غنی و موقعیت استراتژیک خود اهمیت زیادی دارد و در جنگ فعلی نیز یکی از کانون‌های اصلی درگیری‌ها محسوب می‌شود.

منبع: سی ان ان