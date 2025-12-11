مدیر روابط عمومی اکرژانس فارس از انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور کوار – شیراز با ۱۶ مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا وکیل‌زاده، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: ساعت ۱۸:۴۰ امروز، گزارش انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور کوار – شیراز، پیش از پل فسا به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

به گفته او، ۱۶ نفد مصدوم از محل حادثه گزارش شده و برای رسیدگی فوری، ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به صحنه اعزام شدند.

وکیل‌زاده افزود: تمام مصدومان هوشیار، بدون آسیب جدی و در وضعیت سبز هستند و توسط نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در حال انتقال به بیمارستان شهید رجایی شیراز هستند.