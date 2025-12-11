باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انتظار میرود مقامهای ارشد آمریکایی روز شنبه در پاریس با نمایندگانی از اوکراین، فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار کنند تا درباره طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای حل بحران اوکراین گفتوگو کنند.
وبسایت «آکسیوس» با نقل از منابع آگاه گزارش داد: «قرار است نشستی با حضور مقامهای ارشد آمریکا و نمایندگان برجسته اوکراین، فرانسه، آلمان و انگلیس در پاریس برگزار شود تا طرح صلح ارائهشده از سوی ترامپ مورد بررسی قرار گیرد.»
«آکسیوس» اشاره کرد که این نشست «تلاشی برای رسیدن به توافق درباره طرح صلح ترامپ» خواهد بود. او توضیح داد که این نشست که در میانه تنشها میان دو سوی اقیانوس اطلس برگزار میشود تلاشی برای دستیابی به اجماع درباره طرح صلح ترامپ است.
به گفته این رسانه آمریکایی، اوکراین پاسخ خود را بند به بند به آخرین پیشنویس طرح صلح آمریکا روز چهارشنبه به دولت ترامپ تحویل داده است.
یک مقام اوکراینی گفت این پاسخ شامل ایدههای جدیدی درباره چگونگی حل مسائل باقیمانده، مانند پرونده مناطق و نیروگاه هستهای زاپوریژژیا بوده است.
پیشتر، دونالد ترامپ گفته بود که از اینکه ولودیمیر زلنسکی پیشنهادهای آمریکا برای حلوفصل مناقشه اوکراین را نخوانده، احساس ناامیدی میکند.
پیش از این نیز دولت آمریکا اعلام کرده بود که طرحی برای حل بحران اوکراین آماده کرده است. کرملین نیز تاکید کرده که روسیه همچنان برای مذاکره دری باز دارد و به گفتوگوهای آنکوریج پایبند میماند.
در دوم دسامبر جاری، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در کرملین «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ریاستجمهوری آمریکا و «جرد کوشنر» داماد رئیسجمهور این کشور را پذیرفت. این سفر در چارچوب گفتوگو درباره طرح صلح آمریکا برای اوکراین انجام شد.