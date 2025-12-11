معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به حمله اسرائیل به ایران، این اقدامات را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی برای ثبات منطقه» دانست و گفت: این حملات محیط زیست ایران را با بحران مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در هفتمین نشست مجمع محیط‌زیست سازمان ملل متحد نایروبی ضمن قدردانی از دولت و مردم کنیا و برنامه محیط‌زیست ملل متحد (UNEP)، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عادلانه و فراگیر برای مقابله با چالش‌های فزاینده محیط‌زیستی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیامد‌های سنگین ناشی از بی‌توجهی به حفاظت محیط‌زیست، از جمله خشکسالی، کاهش تنوع زیستی، ناامنی غذایی و تهدید سلامت عمومی اظهار کرد: درگیری‌ها و جنگ‌ها نیز روند رسیدگی به بحران‌های جهانی محیط‌زیست را پیچیده‌تر کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تشریح شرایط اخیر، اعلام کرد از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی با حملات گسترده و «غیرقانونی» خود، زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار داده که از جمله آنها تأسیسات آب، ذخایر سوخت و پالایشگاه‌های گاز بوده است.

به گفته وی، این حملات منجر به انتشار گسترده آلودگی‌ها، از جمله افزایش دی‌اکسیدکربن، و وارد آمدن آسیب‌های جدی به محیط‌زیست و سلامت شهروندان شده است.

انصاری با اشاره به بیش از پنج دهه سابقه فعالیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و عضویت ایران در بیش از ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره از فعال‌ترین کشور‌های منطقه در حوزه محیط‌زیست بوده است.

وی تأکید کرد: تحریم‌های یکجانبه و ناعادلانه ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور و روند حفاظت از محیط‌زیست را با چالش مواجه کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه ایران به عنوان کشوری خشک و نیمه‌خشک به شدت از تغییرات اقلیمی متأثر شده است، از برنامه‌های دولت برای توسعه ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در یک برنامه پنج‌ساله، اجرای تعهدات مربوط به حذف تدریجی HCFC‌ها در چارچوب پروتکل مونترال، تدوین استراتژی و برنامه اقدام ملی تنوع زیستی وتوسعه آموزش‌های محیط‌زیستی و مشارکت جوانان، زنان و سازمان‌های مردم‌نهادخبر داد.

انصاری تأکید کرد که مجمع محیط‌زیست سازمان ملل ظرفیت مهمی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و تقویت همکاری‌های چندجانبه دارد و ایران آماده است تجربیات و دانش بومی خود را برای تحقق اهداف مشترک محیط‌زیستی با دیگر کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به اشتراک بگذارد.

به گزارش ایرنا، هفتمین اجلاس محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA-۷) از ۹ تا ۱۲ دسامبر برابر با ١٨ تا ٢١ آذرماه با حضور بیش از ۱۷۰ وزرا و نمایندگان محیط زیست کشور‌های عضو سازمان ملل در نایروبی کنیا برگزار می‌شود.

این مجمع، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری جهان در حوزه محیط زیست است و نشست امسال در زمانی برگزار می‌شود که کارشناسان آن را زمان بحران برای زمین می‌نامند.

بحران‌های زیست‌محیطی سیاره‌ای شامل تغییرات اقلیمی، طبیعت، از دست رفتن زمین و تنوع زیستی، و آلودگی و زباله، سیستم‌های طبیعی، نجات یخچال‌های طبیعی جهان، مهار شکوفایی عظیم جلبک‌های دریایی، کاهش اثرات زیست‌محیطی هوش مصنوعی، از جمله مسائلی است که انتظار می‌رود در در این اجلاس مورد توجه نمایندگان کشور عضو قرار گیرند.

این مجمع هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد تا دستور کار جهانی محیط زیست را تعیین کند.

منبع: سازمان حفاظت محیط‌زیست

