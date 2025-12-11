باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله انگلیسی «اکونومیست» به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین ممکن است تشکیل دولتی به ریاست مقامات امنیتی را انتخاب کند.
این مجله گزارش داد: «زلنسکی ممکن است گامهایی به سوی دولتی به ریاست پرسنل سرویسهای امنیتی بردارد. در چنین سناریویی، کریل بودانوف، رئیس اطلاعات نظامی (که در روسیه به عنوان یک افراطگرا و تروریست طبقهبندی میشود)، احتمالا نامزد ترجیحی (برای ریاست دفتر ریاست جمهوری) خواهد شد.»
این گزارش پس از گزارشهای قبلی RBC-اوکراین مبنی بر اینکه ۶ نامزد برای جانشینی آندری یرماک به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری پس از برکناری او در نظر گرفته شدهاند، منتشر شد. این نامزدها شامل دنیس شمیخال، وزیر دفاع، میخائیلو فدوروف، معاون اول نخست وزیر، کریل بودانوف، رئیس اطلاعات نظامی و پاولو بالیسا، معاون رئیس دفتر بودند.
این خبرگزاری با استناد به منابع خود، بدون ذکر نام آنها، تأیید کرد که نامزدهای دیگری نیز در نظر گرفته شدهاند.
در ۲۸ نوامبر، زلنسکی اعلام کرد که آندری یرماک، نخست وزیر وقت و رئیس دفتر خود، استعفای خود را ارائه داده و متعاقبا حکمی مبنی بر برکناری او امضا کرده است.
پیش از این اقدام، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد رسوایی فساد در بخش انرژی که اوکراین را به لرزه درآورده است، به خانه یرماک یورش بردهاند.
منبع: آر تی