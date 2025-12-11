باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفتوگو با خبرنگار ما در تشریح شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان گفت: بر اساس دادههای دریافتی از سامانههای هوشمند جادهای و گزارش همکاران راهداری مستقر در محورها، آخرین وضعیت جوی بارش برف در محورهای سپیدان – اقلید، اقلید – یاسوج، و خسروشیرین – آباده را داریم.
او ادامه داد: همچنین بارش باران در محورهای منتهی به شهرستانهای سپیدان، اقلید، کازرون، کوهچنار، مرودشت، زرقان و پاسارگاد را شاهد هستیم.
مدیر مرکز مدیریت راههای فارس از مهگرفتگی در محورهای تنگ ابوالحیات، محور جدید کازرون، و گردنه کولیکش خبر داد.
او با اشاره به شرایط لغزنده سطح جادهها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفرهای غیرضروری در محورهای مرتفع و برفگیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیر چرخ بههمراه داشته باشند.
آمادهباش کامل ۲۴ ایستگاه آتشنشانی شیراز در پی هشدارهای بارندگی
در پی هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر بارش باران و احتمال وقوع حوادث، تمامی ۲۴ ایستگاه آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز به حالت آمادهباش کامل درآمدند.
هادی عیدیپور، رئیس سازمان آتشنشانی شیراز، ضمن تأکید بر استقرار تیمهای تخصصی و تجهیزات کامل، هدف از این آمادهباش را مقابله سریع و مؤثر با هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارندگی عنوان کرد.
او از شهروندان شیرازی خواست تا هنگام بارندگی نکات ایمنی از جمله بازدید از ناودانهای منازل، عدم مراجعه به ارتفاعات کوه به علت سرمای هوا، رانندگی با سرعت مطمئن را با دقت رعایت کنند و از نزدیک شدن به حاشیه رودخانهها پرهیز کنند.