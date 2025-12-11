دولت ترامپ تحریم‌های تازه‌ای علیه سه برادرزاده نیکولاس مادورو و شش شرکت مرتبط با صنعت نفت ونزوئلا اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس گزارش داد که دولت دونالد ترامپ تحریم‌های جدیدی را علیه سه برادرزاده «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا و شش شرکت حمل‌کننده نفت آن اعمال کرده است.

تحریم‌های جدید که قرار است توسط اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام شود، جدیدترین بخش از کارزار فشار ترامپ بر مادورو است. بسنت در بیانیه‌ای کتبی که به دست آکسیوس رسیده، گفت: «نیکولاس مادورو و همدستان او در ونزوئلا، آمریکا را با مواد مخدر غرق می‌کنند.»

این تحریم‌ها در حالی اعمال شده که واشنگتن روز چهارشنبه یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد. ونزوئلا این اقدام را محکوم و آن را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند و واشنگتن را به طراحی یک «برنامه عمدی» برای غارت منابع انرژی این کشور متهم کرد.

دولت ونزوئلا در واکنش به این اقدام آمریکا گفت: موضوع مهاجرت نیست. موضوع قاچاق مواد مخدر نیست. موضوع دموکراسی نیست. موضوع حقوق بشر نیست. همیشه در مورد منابع طبیعی ما، نفت ما، انرژی ما، منابعی بوده که منحصراً متعلق به مردم ونزوئلا است.

در حالی که فشار‌ها از سوی واشنگتن بر ونزوئلا افزایش پیدا می‌کند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه عصر امروز بر حمایت خود از مادورو تاکید کرد. کرملین اعلام کرد که پوتین با مادورو تماس تلفنی برقرار کرده و بر حمایت مسکو از رویکرد دولت او در مقابله با فشار‌های فزاینده خارجی تاکید کرده است.

منبع: آکسیوس

