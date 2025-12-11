باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در سفر به شهرستان رستم در سخنانی ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) بر ضرورت تکریم مقام مادر تأکید کرد و اظهار کرد: نام مادر مفاهیمی همچون ایثار، گذشت، مهربانی و بسیاری از فضلیت‌های انسانی را به ذهن متبادر می‌کند بنابراین ارج نهادن و تکریم مقام او امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های شهرستان رستم گفت: این شهرستان نیروی انسانی و مردمانی مستعد، نجیب و توانمند دارد، اما امکانات و زیرساخت‌هایِ رستم متناسب با این ظرفیت‌ها نیست.

امیری با تأکید بر اینکه رشد شاخص‌های رفاه از اولویت‌های اصلی مدیریتی در استان فارس است، تصریح کرد: یکی از پایه‌های مهمی که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده، عدالت در تمام ساحت‌هاست که بر همین اساس توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف استان باید مد نظر جدی مدیران قرار گیرد.

او افزود: مصوباتِ سفر‌های شهرستانی که برگرفته از جلسات کارشناسی دقیق است، لازم‌الاجرا خواهد بود و در سفر‌های بعدی اقدامات عملی در خصوص اجرای این تصمیمات بررسی می‌شود.

نماینده عالی دولت در فارس، احیاء، به‌روزرسانی و پرداخت بدهی کارخانه قند رستم را از مطالبات مهم مردم این شهرستان اعلام و بیان کرد: این کارخانه بعد از بیش سال‌ها تعطیلی با پیگیری‌های جدی که در استان و هیئت حمایت از صنایع کشور انجام شده، به زودی تعیین تکلیف می‌شود و می‌تواند زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان شهرستان را فراهم آورد.

امیری ادامه داد: موضوع پروژه سد پارسیان نیز در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات خوبی برای آن اتخاذ شده است.

او با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ روستا در شهرستان رستم گفت: تأمین آب شرب، بهسازی راه‌های روستایی، اتصال روستا‌ها به اینترنت پرسرعت و احداث و تکمیل چندین مدرسه از مصوبات مهم این سفر شهرستانی برای روستاییانِ عزیز شهرستان رستم است.

امیری ادامه داد: خدمات ارائه شده در بیمارستان شهرستان رستم متناسب با وسعت و امکاناتِ آن نیست و موانعِ بهره‌وریِ کامل از جمله اجرای فیبر نوری و تأمین پزشک متخصص باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار فارس رفع چند نقطه حادثه‌خیز در راه‌های رستم و تکمیل مجتمع اداری شهرستان را از دیگر مصوبات سفر اعلام کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید بر اساس برنامه زمان‌بندی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، برای اجرای دقیق و به موقع مصوبات جدیت داشته باشند.

او با قدردانی از حضور زینب قیصری نماینده حوزه تهران در مجلس شورای اسلامی، پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی و نماینده حوزه انتخابیه تهران، غلامرضا توکل رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، مالک حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صادقی رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور در رستم و شورای اداری شهرستان امیدواری کرد: همراهی و حضور ایشان و هم‌افزایی امید نصیبی نماینده حوزه انتخابیه رستم و ممسنی، بهنام مختاری فرماندار، حجت‌الاسلام حسینی بوشهری امام جمعه و همه اعضای شورای اداری و تأمین شهرستان رستم، گام‌های بلندی در مسیر توسعه این شهرستان با قدمتی چندهزار ساله برداشته شود.

بازدید از بیمارستان شهر مصیری، کارخانه قند شهرستان رستم و حضور در جشن شکرگزاری برداشت محصول از دیگر برنامه‌های سفر حسینعلی امیری به شهرستان رستم بود.

منبع: استانداری فارس