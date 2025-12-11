باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید می‌گوید دولت آمریکا به دنبال آن است که توافق آتش‌بس غزه را با «برنامه‌ریزی آرام در پشت صحنه» به سمت مرحله دوم آن سوق دهد.

لیویت گفت که واشنگتن «در زمان مناسب» در مورد چندین عنصر طرح ترامپ، از جمله نیرو‌های بین‌المللی حافظ صلح و همچنین «هیئت صلح» اطلاعیه‌هایی منتشر خواهد کرد.

«هیئت صلح» که قرار است ریاست آن را خود ترامپ بر عهده داشته باشد، نهادی بین‌المللی است که دولت آمریکا می‌گوید بر اداره نوار غزه نظارت خواهد کرد.

فایننشال تایمز این هفته گزارش داد که پس از مخالفت گسترده کشور‌های عربی و اسلامی با انتصاب تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس در هیئت صلح، به دلیل نقش وی در جنگ عراق و نگرانی از به حاشیه رفتن منافع فلسطینیان، واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های جایگزین او است.

مرحله اول آتش‌بس غزه از ۱۸ مهرماه اجرا شده و عمدتاً مربوط به تبادل اسرا و همچنین خروج نظامیان اسرائیلی از بخش‌هایی از غزه بود. مرحله دوم این توافق مربوط به اداره غزه در دوره پس از جنگ خواهد بود، مسئله‌ای عمیقاً پیچیده که تا حد زیادی حل نشده باقی مانده و تنها یک نقشه راه مبهم از سوی آمریکا برای آن نوشته شده است. هنوز مسائل اساسی مثل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، دولت انتقالی و نیرو‌های حافظ صلح در این باریکه مشخص نشده است.

منبع: الجزیره