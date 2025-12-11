باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: دستگاه قضایی در راستای تاکیدات رئیس عدلیه و با اقدامات عملی خود نشان داده هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد در جدیدترین اقدام، تحقیقات در مورد پرونده جدیدی را آغاز کرده است.

بلافاصله پس از آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد این پرونده که البته طبق قانون و به سبب احتمال آسیب رساندن به روند بررسی و رسیدگی، محرمانه و غیر قابل انتشار است گروه‌هایی از مفسدین که زیر ضرب رفته‌اند در تلاش برای انحراف در روند رسیدگی و ضربه به روند تحقیقات، دستپاچه شروع به خبرسازی کور علیه تعدادی از کارگزاران خدوم دستگاه قضایی کرده‌اند تا شاید پرونده به نتیجه نرسد یا روند رسیدگی منحرف شود در همین حین عده‌ای نیز ندانسته به همین خط در صفحات شخصی خود دامن میزنند.

این گزارش حاکی است؛ پیشتر در مقاطع زمانی مختلف رهبر حکیم انقلاب اسلامی و همینطور رئیس قوه قضاییه در مورد مبارزه با فساد که داد و هوار مفسدین را به همراه داشته است سخنان مهمی داشته‌اند.

«تجربه نشان داده وقتی مواجهه و مقابله‌هایی با فساد و مفسد صورت می‌گیرد جیغ و داد‌هایی از گوشه و کنار بلند می‌شود.» این بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ با اقشار مردم داشتند ایراد شد.