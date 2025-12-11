قوه قضاییه می‌گوید دلیل خبرسازی علیه مسئولان قضایی، آغاز تحقیقات درباره یک پرونده جدید فساد و با هدف منحرف کردن روند رسیدگی به این پرونده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: دستگاه قضایی در راستای تاکیدات رئیس عدلیه و با اقدامات عملی خود نشان داده هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد در جدیدترین اقدام، تحقیقات در مورد پرونده جدیدی را آغاز کرده است.

بلافاصله پس از آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد این پرونده که البته طبق قانون و به سبب احتمال آسیب رساندن به روند بررسی و رسیدگی، محرمانه و غیر قابل انتشار است گروه‌هایی از مفسدین که زیر ضرب رفته‌اند در تلاش برای انحراف در روند رسیدگی و ضربه به روند تحقیقات، دستپاچه شروع به خبرسازی کور علیه تعدادی از کارگزاران خدوم دستگاه قضایی کرده‌اند تا شاید پرونده به نتیجه نرسد یا روند رسیدگی منحرف شود در همین حین عده‌ای نیز ندانسته به همین خط در صفحات شخصی خود دامن میزنند.

این گزارش حاکی است؛ پیشتر در مقاطع زمانی مختلف رهبر حکیم انقلاب اسلامی و همینطور رئیس قوه قضاییه در مورد مبارزه با فساد که داد و هوار مفسدین را به همراه داشته است سخنان مهمی داشته‌اند.

«تجربه نشان داده وقتی مواجهه و مقابله‌هایی با فساد و مفسد صورت می‌گیرد جیغ و داد‌هایی از گوشه و کنار بلند می‌شود.» این بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ با اقشار مردم داشتند ایراد شد.

برچسب ها: قوه قضاییه ، مبارزه با فساد
خبرهای مرتبط
محسنی اژه‌ای: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه است و باید مورد حمایت قرار گیرد
موحدی: انتخابات ۱۴۰۵ در بستر امنیت و مشارکت گسترده برگزار خواهد شد
هدایت یک کشتی خصوصی به سمت ایران با حکم قضایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف و باران در محور‌های کوهستانی
پایان طرح زوج و فرد در تهران با توجه به اعلام کارگروه  اضطرار آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی
۵ کشته و ۷ مصدوم در واژگونی خودروی شوتی حامل اتباع
محسنی اژه‌ای: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه است و باید مورد حمایت قرار گیرد
معتمدیان: حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران پس از سال‌ها رهاشدگی وارد فاز عملیاتی شد
هدایت یک کشتی خصوصی به سمت ایران با حکم قضایی
خانه‌های کار مشارکتی برای سمن‌ها تا پایان سال راه اندازی می‌شود
برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق
استاندار تهران: احزاب نقش محوری در مشارکت مردم در انتخابات دارند
حملات اخیر رژیم صهیونیستی محیط‌زیست ایران را با بحران مواجه کرده است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
حملات اخیر رژیم صهیونیستی محیط‌زیست ایران را با بحران مواجه کرده است
ایران و پاکستان در نایروبی بر تقویت و به روزرسانی همکاری‌های محیط زیستی تأکید کردند
منتخب گروه‌های جهادی کشور اعلام شدند
برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق
استاندار تهران: احزاب نقش محوری در مشارکت مردم در انتخابات دارند
بارش برف و باران در محور‌های کوهستانی
هدایت یک کشتی خصوصی به سمت ایران با حکم قضایی
معتمدیان: حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران پس از سال‌ها رهاشدگی وارد فاز عملیاتی شد
محسنی اژه‌ای: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه است و باید مورد حمایت قرار گیرد
خانه‌های کار مشارکتی برای سمن‌ها تا پایان سال راه اندازی می‌شود
پایان طرح زوج و فرد در تهران با توجه به اعلام کارگروه  اضطرار آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی
۵ کشته و ۷ مصدوم در واژگونی خودروی شوتی حامل اتباع
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری