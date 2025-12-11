یک سناتور روسی تاکید کرد که براساس سند جدید امنیت ملی آمریکا دیگر کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سناتور الکسی پوشکوف، رئیس مجلس سنای روسیه، اعلام کرد که روابط با کشور‌های اتحادیه اروپا دیگر برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اولویت نیست، زیرا کشور‌های دیگری در دستور کار او قرار گرفته‌اند که مهم‌تر و بالقوه برای دولت او سودمندتر هستند.

این مطلب در اظهار نظری از پوشکوف در کانال تلگرامی او آمده است که در آن به گزارش‌های رسانه‌ها اشاره کرده است که نشان می‌دهد یک سند طبقه‌بندی‌شده ضمیمه‌شده به استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، پنج کشور را مشخص می‌کند: آمریکا، چین، روسیه، هند و ژاپن.

این سناتور خاطرنشان کرد که «هیچ متحد اروپایی آمریکا در فهرست کشور‌های «بزرگ» وجود ندارد. اتحادیه اروپا نیز در این فهرست گنجانده نشده است. اگر این افشاگری باورپذیر باشد، کشور‌های اروپایی و روابط با آنها دیگر برای دولت ترامپ اولویت ندارند و کشور‌های دیگری با پتانسیل بیشتر و کشور‌هایی که هویت و قدرت خود را از دست نمی‌دهند، به اولویت دولت تبدیل شده‌اند.»

پوشکوف همچنین خاطرنشان کرد که طبق این نشریات، آمریکا قصد دارد با کشور‌های اتحادیه اروپا که سیاستمداران محافظه‌کار راست‌گرا که از نظر ایدئولوژیکی با ترامپ همسو هستند، چه به طور کامل و چه به طور جزئی، در قدرت هستند، همکاری اولویت‌دار برقرار کند.

او گفت: «در این راستا، اتریش، مجارستان، ایتالیا و لهستان، جایی که کارول ناوروتسکی، محافظه‌کار راست‌گرا و مخالف اتحادیه اروپا، اخیراً به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده است، همگی نمونه‌هایی از این دست هستند. اگر قرار باشد این گزارش‌ها را باور کنیم، دولت ترامپ قصد دارد این کشور‌ها و رهبرانشان را به هم نزدیک‌تر کند و از این طریق آنها را از اتحادیه اروپا و بوروکراسی اروپایی در بروکسل که از ترامپ و دولتش بیزار است و به نوبه خود در واشنگتن غیرقابل تحمل است، منزوی کند.»

پیش از این در روز پنجشنبه، پولیتیکو با استناد به منابع ناشناس گزارش داد که ایده ایجاد جایگزینی برای گروه هفت، متشکل از پنج کشور ذکر شده، در آمریکا مورد بحث قرار گرفته است.

منبعی که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در کاخ سفید کار می‌کرد، به پولیتیکو گفت که ایده ایجاد اتحادی که شامل هند و ژاپن باشد، تعجب‌آور نبود.

این منبع افزود که اجرای فوری این طرح در آن زمان مورد بحث قرار نگرفت، اما از قبل صحبت‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه گروه ۲۰، گروه ۷ و شورای امنیت سازمان ملل متحد ظهور قدرت‌های جدید در صحنه بین‌المللی را در نظر نمی‌گیرند.

منبع: آر تی

