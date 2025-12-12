رئیس‌جمهور آمریکا، در یک کنفرانس خبری ادعا‌های قدیمی و ردشده درباره «نابودی توانمندی هسته‌ای ایران» را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری ادعا‌هایی را درباره ایران مطرح کرد که پیش‌تر نیز بار‌ها تکرار شده و توسط مراجع بین‌المللی رد شده است.

وی با اشاره به یک ماکت هواپیمای «بی دو» مدعی شد که آمریکا «توانمندی‌های هسته‌ای ایران را نابود کرده» و این موضوع را منسوب به یک «کمیسیون انرژی اتمی» دانست که در واقع سازمانی آمریکایی و منحل‌شده در دهه ۱۹۷۰ میلادی است.

همچنین وی ادعاکرد که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران باعث میسر شدن توافق صلح میان حماس و اسرائیل شده، زیرا به گفته او «طرفین پیش‌تر از ایران می‌ترسیدند، اما اکنون کسی از ایران نمی‌ترسد و ایران دوست دارد با ما توافق کند.»

ترامپ در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده است که پیش از این، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌صراحت و با اشاره به نام رئیس‌جمهور آمریکا، ادعای نابودی برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده بود. حتی در سند اخیر امنیت ملی آمریکا نیز اشاره‌ای به نابودی برنامه هسته‌ای ایران نشده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه اظهاراتش گفت که خود نیز مایل به توافق با ایران است و مدعی شد: «ایران بسیار مشتاق است تا با من به توافق برسد و من هم دوست دارم اگر ممکن باشد با آنان توافق کنم.»

اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا حاوی ادعا‌های بی‌اساس و متناقضی است که بار‌ها توسط مراجع بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رد شده است. برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تحت نظارت دقیق این آژانس قرار دارد و تمام فعالیت‌های آن مطابق با مقررات بین‌المللی است.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود تأکید داشته و نشان داده است که رویکردی مسالمت‌آمیز و مبتنی بر گفت‌و‌گو را دنبال می‌کند. مواضع ایران در خصوص مذاکرات همیشه شفاف و مبتنی بر حفظ منافع ملی و حقوق قانونی ملت ایران بوده است.

دروغ‌پردازی و اتهام‌زنی علیه ایران نه تنها کمکی به حل مسائل منطقه‌ای نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده ادامه رویکرد‌های تحریک‌آمیز و غیرسازنده مقامات آمریکایی است. ایران همچنان به عنوان بازیگری مسئول در منطقه، نقش سازنده‌ای در تحکیم صلح و ثبات ایفا می‌کند.

منبع: ای بی سی

برچسب ها: برنامه هسته‌ای ایران ، جنگ ۱۲ روزه ، حمله اسرائیل به ایران
خبرهای مرتبط
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
آکسیوس: دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با مادورو اعمال کرد
کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
کاخ سفید: به‌دنبال پیشبرد آرام آتش‌بس غزه به مرحله دوم هستیم
زلنسکی: آمریکا پیشنهاد ایجاد یک منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین را داده است
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
آخرین اخبار
ترامپ ادعا‌های ردشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد
کشور‌های اروپایی اولویت ترامپ نیستند
کاخ سفید: به‌دنبال پیشبرد آرام آتش‌بس غزه به مرحله دوم هستیم
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
آکسیوس: دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد مرتبط با مادورو اعمال کرد
زلنسکی ممکن است دولتی به ریاست مقامات امنیتی تشکیل دهد
دیدار قریب‌الوقوع مقامات آمریکایی و اروپایی در پاریس
زلنسکی: آمریکا پیشنهاد ایجاد یک منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین را داده است
حمایت فرستاه آمریکا از اعزام نیرو‌های ترکیه‌ای به غزه
اعتراض شدید پکن به سفر مقام تایوانی به اسرائیل
الاخبار: ترامپ فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش می‌دهد
انتقاد برلین از واشنگتن: آمریکا اتحادیه اروپا را یک موسسه می‌بیند
پوتین حمایت مسکو از مادورو را تایید کرد
نخست‌وزیر بلغارستان استعفا داد
افتتاح معبد و مدرسه یهودی در سوریه با حضور خاخام‌های اسرائیلی
مجله تایم «معماران هوش مصنوعی» را به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۵ معرفی کرد
روسیه: زلنسکی هیچ شانسی برای انتخاب مجدد قانونی ندارد
ادعای دبیرکل ناتو: هدف بعدی روسیه هستیم
هشدار غزه: آنکه از بمباران نمُرد، اکنون از سرما می‌میرد
تانک اسرائیلی زاهر ۱۶ ساله را زنده زنده نصف کرد
شهادت نوزاد هشت‌ماهه در غزه بر اثر سرما و سیلاب
نخست وزیر بلغارستان در پی اعتراضات مردمی استعفا داد
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
از آغاز آتش‌بس بیش از ۳۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند
حماس: تأخیر رژیم صهیونیستی در اجرای تعهدات آتش‌بس، فاجعه انسانی در غزه را تشدید کرده است
وانگ یی برای مذاکرات کلیدی در خاورمیانه عازم امارات، عربستان و اردن شد
ترامپ قصد دارد یک ژنرال آمریکایی را به فرماندهی نیروی امنیتی غزه منصوب کند
حادثه فروپاشی سازه در گوانگجو کره جنوبی؛ یک کشته و سه مجروح
اوکراین مدعی حمله پهپادی به دکل نفتی روسیه در دریای خزر شد
ملادینوف، دیپلمات بلغاری جایگزین تونی بلر برای شورای صلح غزه