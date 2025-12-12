باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری ادعاهایی را درباره ایران مطرح کرد که پیشتر نیز بارها تکرار شده و توسط مراجع بینالمللی رد شده است.
وی با اشاره به یک ماکت هواپیمای «بی دو» مدعی شد که آمریکا «توانمندیهای هستهای ایران را نابود کرده» و این موضوع را منسوب به یک «کمیسیون انرژی اتمی» دانست که در واقع سازمانی آمریکایی و منحلشده در دهه ۱۹۷۰ میلادی است.
همچنین وی ادعاکرد که حمله به تأسیسات هستهای ایران باعث میسر شدن توافق صلح میان حماس و اسرائیل شده، زیرا به گفته او «طرفین پیشتر از ایران میترسیدند، اما اکنون کسی از ایران نمیترسد و ایران دوست دارد با ما توافق کند.»
ترامپ در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده است که پیش از این، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهصراحت و با اشاره به نام رئیسجمهور آمریکا، ادعای نابودی برنامه هستهای ایران را رد کرده بود. حتی در سند اخیر امنیت ملی آمریکا نیز اشارهای به نابودی برنامه هستهای ایران نشده است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه اظهاراتش گفت که خود نیز مایل به توافق با ایران است و مدعی شد: «ایران بسیار مشتاق است تا با من به توافق برسد و من هم دوست دارم اگر ممکن باشد با آنان توافق کنم.»
اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا حاوی ادعاهای بیاساس و متناقضی است که بارها توسط مراجع بینالمللی از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی رد شده است. برنامه صلحآمیز هستهای ایران تحت نظارت دقیق این آژانس قرار دارد و تمام فعالیتهای آن مطابق با مقررات بینالمللی است.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر پایبندی به تعهدات بینالمللی خود تأکید داشته و نشان داده است که رویکردی مسالمتآمیز و مبتنی بر گفتوگو را دنبال میکند. مواضع ایران در خصوص مذاکرات همیشه شفاف و مبتنی بر حفظ منافع ملی و حقوق قانونی ملت ایران بوده است.
دروغپردازی و اتهامزنی علیه ایران نه تنها کمکی به حل مسائل منطقهای نمیکند، بلکه نشاندهنده ادامه رویکردهای تحریکآمیز و غیرسازنده مقامات آمریکایی است. ایران همچنان به عنوان بازیگری مسئول در منطقه، نقش سازندهای در تحکیم صلح و ثبات ایفا میکند.
منبع: ای بی سی