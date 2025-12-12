باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ده‌ها هزار نفر در غرب آمریکای شمالی روز پنجشنبه بر اثر طغیان رودخانه‌ها پس از روز‌ها بارش سنگین، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

طوفان‌ها طی چند روز گذشته ایالت واشنگتن در آمریکا و بریتیش کلمبیا در کانادا را درنوردیده و سطح رودخانه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به ساکنان جنوب سیاتل و تاکوما دستور تخلیه داده شده است. تصاویر هوایی نشان می‌دهد زمین‌های کشاورزی پیش از این به زیر آب رفته و مناطق مسکونی نیز در آستانه آب‌گرفتگی قرار دارند.

شهرداری اورتینگ هشدار داد: «دستور تخلیه فوری (سطح ۳) به دلیل سیلاب صادر شده است. تهدید جدی برای جان و مال شهروندان وجود دارد.»

«این تهدید فوری جانی است. این یک دستور قانونی برای ترک فوری منطقه است. دسترسی عمومی به منطقه به طور قانونی ممنوع شده است.»

چندین ملک در اسنوهومیش، شمال سیاتل، پیش از این دچار آب‌گرفتگی شده و بخش‌هایی از مرکز شهر مرزی ساماس نیز زیر آب رفته است.

در آن سوی مرز، بخش‌های وسیعی از شهر آبوتسفورد کانادا نیز غرق آب شده و صد‌ها ساختمان در معرض خطر قرار دارند.

پلتفرم حمل و نقل بریتیش کلمبیا (Drive BC) در وب‌سایت خود اعلام کرد که چندین بزرگراه اصلی ورودی و خروجی به ونکوور در نقاطی مسدود شده است.

هواشناسان اعلام کردند که یک «رودخانه جوی» (جریان متراکم رطوبت) اقیانوس آرام موجب بارش بیش از ۲۵ سانتیمتر باران در برخی مناطق شده است.

بارش‌ها روز پنجشنبه کاهش یافت، اما انتظار می‌رود پیامد‌های آن تا زمانی که حجم عظیم آب از طریق سیستم رودخانه‌ها تخلیه شود، ادامه یابد.

سرویس ملی هواشناسی آمریکا اعلام کرد: «اگرچه هوای خشک‌تری برای این منطقه از کشور تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود، اما اثرات سیلاب‌های شدید تا فاجعه‌بار احتمالاً برای چند روز دیگر در بخش‌هایی از غرب ایالت واشنگتن و شمال غرب اورگان ادامه خواهد داشت.»

ده‌ها عضو گارد ملی واشنگتن برای کمک به عملیات کیسه‌های شنی و سایر اقدامات امدادی بسیج شده‌اند و ۲۰۰ نیروی دیگر نیز در راه هستند.

دانشمندان می‌گویند تغییرات آب‌وهوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی، که عمدتاً توسط سوزاندن بی‌رویه سوخت‌های فسیلی در طول عصر صنعتی هدایت می‌شود، نوسانات طبیعی بارندگی را تشدید می‌کند.

اتمسفر گرم‌تر باعث نوسانات شدیدتر آب‌وهوای فصلی می‌شود که منجر به طوفان‌ها و سیل‌های قدرتمندتر در برخی مناطق شده و در عین حال دیگر نقاط را برای مدت طولانی‌تری خشک نگه می‌دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه