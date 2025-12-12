باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گفته شش منبع مطلع، ایالات متحده در حال آمادهسازی برای توقیف کشتیهای بیشتری است که نفت ونزوئلا را حمل میکنند. این اقدام پس از توقیف یک تانکر نفتی در این هفته و در راستای افزایش فشار بر نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا صورت میگیرد.
توقیف اخیر یک تانکر، اولین مورد مصادره محموله نفتی از ونزوئلا بوده است - کشوری که از سال ۲۰۱۹ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد. این اقدام همزمان با استقرار گسترده نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب و تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای برکناری مادورو انجام شده است.
به گفته منابع کشتیرانی، اقدام اخیر آمریکا مالکان کشتیها، اپراتورها و آژانسهای دریایی درگیر در حمل نفت خام ونزوئلا را در حالت آمادهباش قرار داده و بسیاری را وادار کرده تا درباره حرکت برنامهریزی شده از آبهای ونزوئلا در روزهای آینده تجدیدنظر کنند.
به گفته منابع مطلع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، انتظار میرود در هفتههای آینده مداخلات مستقیم بیشتری از سوی آمریکا علیه کشتیهای حامل نفت ونزوئلا که ممکن است نفت کشورهای دیگر تحت تحریم آمریکا مانند ایران را نیز حمل کرده باشند، صورت گیرد.
شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است. دولت ونزوئلا این هفته اعلام کرد توقیف آمریکا یک «دزدی» محسوب میشود.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، هنگامی که از او در مورد برنامه دولت ترامپ برای توقیف کشتیهای بیشتر سؤال شد، به خبرنگاران گفت که در مورد اقدامات آینده صحبت نخواهد کرد، اما افزود آمریکا به اجرای سیاستهای تحریمی رئیسجمهور ادامه خواهد داد.
او مدعی شد: «ما شاهد حرکت کشتیهای تحریمشده در دریاها با نفت بازار سیاه نخواهیم بود، درآمدی که به سوخترسانی به تروریسم مواد مخدر رژیمهای یاغی و غیرقانونی در سراسر جهان کمک میکند.»
بر اساس گفته یکی از افراد مطلع، آمریکا فهرست هدف از چندین تانکر تحریمشده دیگر را برای توقیف احتمالی جمعآوری کرده است.
دو نفر از این افراد گفتند که وزارت دادگستری و امنیت داخلی آمریکا ماهها برای این توقیفها برنامهریزی کرده بودند.
کاهش یا توقف صادرات نفت ونزوئلا - که منبع اصلی درآمد دولت ونزوئلاست - میتواند به اقتصاد دولت مادورو فشار وارد کند.
خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که شش فروند ابرتانکر را که بر اساس اسناد داخلی PDVSA و دادههای ردیابی کشتی اخیراً در ونزوئلا نفت خام بارگیری کردهاند، و همچنین چهار تبعه ونزوئلا از جمله سه نفر از بستگان سلیا فلورس، بانوی اول این کشور را تحریم کرده است. مشخص نیست که آیا کشتیهای تازه تحریمشده جزو اهداف فعلی برای توقیف هستند یا خیر.
توقیف روز چهارشنبه پس از آن صورت گرفت که آمریکا در ماههای اخیر بیش از ۲۰ حمله علیه آنچه «شناورهای حمل مواد مخدر» در کارائیب و اقیانوس آرام میخواند انجام داده و بیش از ۸۰ نفر را کشته است. کارشناسان میگویند این حملهها ممکن است حملات فراقضایی غیرقانونی باشند، در حالی که آمریکا مدعی است در حال محافظت از شهروندان خود در برابر کارتلهای مواد مخدری است که آنها را به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی کرده است.
به گفته یک منبع مطلع از سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا، توقیف کشتیهای بیشتر میتواند با هدف تحت فشار قرار دادن مالی مادورو باشد. مادورو اعلام کرده است که افزایش نیروی نظامی آمریکا با هدف سرنگونی او و به دست گرفتن کنترل منابع نفتی این کشور عضو اوپک صورت گرفته است.
تاکتیک جدید آمریکا بر فعالیتهای به اصطلاح «ناوگان سایه» تانکرهایی متمرکز است که نفت تحریمی را به چین - بزرگترین خریدار نفت خام از ونزوئلا و ایران - حمل میکنند. منابع افزودند که یک شناور واحد اغلب به طور جداگانه برای ایران، ونزوئلا و روسیه سفر میکند.
به گفته منابع، توقیف تانکر «اسکیپر» باعث شد حداقل یک شرکت کشتیرانی به طور موقت سفر سه محموله تازه بارگیری شده را که در مجموع نزدیک به ۶ میلیون بشکه از نفت صادراتی ونزوئلا را حمل میکردند، به حالت تعلیق درآورد.
یک مدیر تجاری فعال در معاملات و حمل نفت ونزوئلا گفت: «محمولهها تازه بارگیری شده بودند و قرار بود به سمت آسیا حرکت کنند. اکنون سفرها لغو شده و تانکرها در سواحل ونزوئلا منتظرند، زیرا این کار امنتر است.»
یکی از منابع گفت که نیروهای آمریکایی در حال نظارت بر تانکرها در دریا و برخی شناورها در بنادر ونزوئلا - چه در حال تعمیر یا بارگیری - بوده و منتظر هستند تا آنها به آبهای بینالمللی بروند تا سپس اقدام کنند.
یکی دیگر از منابع گفت که در آستانه توقیف «اسکیپر» - که پیش از این به دلیل تجارت نفت با ایران تحریم شده بود - نیروهای آمریکایی نظارت بر آبهای نزدیک به ونزوئلا و گویانا همسایه را افزایش دادند.
لیویت در کاخ سفید گفت انتظار میرود شناور توقیف شده به یک بندر آمریکایی برود و دولت قصد دارد محموله نفت آن را از طریق یک روند قانونی رسمی مصادره کند.
یکی از منابع گفت زمانبندی توقیفهای بیشتر تا حدی به این بستگی دارد که ترتیبات لازم برای دریافت کشتیهای توقیف شده در بنادر برای تخلیه محمولههای نفتی با چه سرعتی انجام شود. بسیاری از شناورهای ناوگان سایه که نفت تحریمی را حمل میکنند قدیمی هستند، مالکیت آنها نامشخص است و بدون پوشش بیمهای درجه یک حرکت میکنند. این امر باعث میشود بسیاری از بنادر تمایلی به پذیرش این شناورها نداشته باشند.
یکی از منابع گفت که یک شناور دیگر به نام «سیهورس» که تحت تحریم بریتانیا و اتحادیه اروپا به دلیل ارتباطات تجارت نفت با روسیه است، در ماه نوامبر توسط یک کشتی جنگی آمریکا تحت نظر قرار گرفت و قبل از حرکت به سمت ونزوئلا به طور مختصر توقیف شد.
در حالی که دولت ونزوئلا توقیف آمریکا را «یک اقدام دزدی دریایی بینالمللی» توصیف کرده، کارشناسان حقوقی گفتند که این اقدام تحت این تعریف در حقوق بینالملل قرار نمیگیرد.
لورنس اتکین-تیلت، متخصص دزدی دریایی و حقوق دریا در دانشکده حقوق ناتینگهام بریتانیا گفت: «از آنجایی که این توقیف توسط آمریکا تأیید و پشتیبانی شده، نمیتوان آن را دزدی دریایی محسوب کرد. استفاده از اصطلاح دزدی دریایی در این زمینه بیشتر بیانی یا مجازی به نظر میرسد تا یک کاربرد حقوقی.»
